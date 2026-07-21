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COPA DO MUNDO Após derrota na final da Copa, Messi retorna à Argentina para passar alguns dias com a família Atacante desembarcou em Rosário horas depois do elenco argentino ter sido recebido em Buenos Aires

Dois dias após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi retornou ao país para passar alguns dias com a família.



O capitão argentino desembarcou em Rosário, sua cidade natal, na manhã desta terça-feira, após uma breve passagem por Miami, nos Estados Unidos. O atacante chegou acompanhado da esposa, Antonela Roccuzzo, e dos três filhos.

O avião que levou Messi à Argentina pousou por volta das 6h30 no Aeroporto Internacional de Rosário Islas Malvinas.



O camisa 10 e sua família deixaram o local em um veículo que os levou até a residência do jogador, no Kentucky Country Club, em Funes, na região metropolitana de Rosário.

Lionel Messi, capitão da Argentina, após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo. Foto: Juan Mabromata / AFP

Apesar do horário, a chegada de Messi mobilizou torcedores, que se reuniram nas proximidades do condomínio para tentar ver o ídolo. Segundo o jornal La Nacion, dezenas de pessoas levaram cartazes e mensagens de agradecimento ao jogador.

O retorno de Messi à Argentina também ocorre após rumores sobre o estado de saúde de seu pai, Jorge Messi, durante a Copa do Mundo. Na ocasião, a família negou as especulações e informou que ele se recuperava de um "problema de saúde que vem enfrentando".

Lionel Messi ao lado do pai, Jorge Messi. Foto: Josep Lago / AFP

Após alguns dias de descanso, Messi deverá retornar aos Estados Unidos para se reapresentar ao Inter Miami.



O atacante viajará acompanhado do companheiro de clube Rodrigo de Paul, que também não participou da recepção organizada para a delegação argentina em Buenos Aires.

Festa do elenco e da torcida argentina após o vice na Copa do Mundo. Foto: Luis Robayo / AFP

Messi chegou em Rosário horas depois de parte do elenco vice-campeão mundial ter sido recebido em Buenos Aires.



A delegação desembarcou no Aeroporto Internacional de Ezeiza e seguiu em um ônibus aberto até o centro de treinamento da Associação de Futebol Argentino (AFA), onde foi recebida por milhares de torcedores.

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