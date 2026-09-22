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Futebol Após derrota, Náutico quer "virar a chave" antes do clássico contra o Sport Clubes se enfrentam neste sábado (26), no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

A semana do Náutico pré-Clássico dos Clássicos não começou bem. Derrotados por 3x0 para o Cuiabá, na última segunda-feira, na Arena Pantanal, os alvirrubros reconhecem que mais um tropeço, agora em um duelo contra um rival estadual, pode ampliar a pressão e fazer com que o risco de se aproximar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro fique cada vez mais real.

"Temos que virar a chave rapidamente. Esquecer o que passou e corrigir os erros. Temos que refletir principalmente sobre a vontade e o prazer de fazer as coisas", afirmou o técnico Guilherme dos Anjos.

O jogo contra o Sport será sábado (26), no Esportes da Sorte Aflitos. O Náutico terá o retorno do técnico Hélio dos Anjos e do volante Samuel, ambos suspensos na partida anterior.

Em compensação, o zagueiro Wanderson recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Com isso, Hélio pode acionar Ryan na lateral esquerda e reposicionar Igor Fernandes na zaga. Outra opção seria botar o prata da casa Índio ao lado de Betão na zaga.

Para o confronto, o Náutico ainda tem 11 pendurados. São eles: Muriel, Betão, Gustavo Henrique, Reginaldo, Jean Carlos, Derek, Borasi, Victor Andrade, Kauã Maranhão e os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos.

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