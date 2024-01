A- A+

SANTA CRUZ Após derrota no clássico, Schülle mira próximo desafio do Santa Cruz contra o Retrô: "Outra decisão" Cobra Coral chega para partida com baixas importantes, como o zagueiro Rafael Pereira e o atacante Thiaguinho

Para Itamar Schülle, técnico do Santa Cruz, o foco do grupo já está no desafio seguinte: encarar o Retrô, líder do Campeonato Pernambucano, na próxima rodada, que acontece na quarta-feira (24), às 21h. O Tricolor, que acumulava duas vitórias seguidas no torneio, perdeu a invencibilidade após ser derrotado para o Sport por 2x1 neste último sábado (20). Ainda assim, o grupo já inicia os trabalhos de preparação para a "decisão", como coloca o treinador, diante da Fênix de Camaragibe.

"Nós temos que descansar nossa cabeça hoje e amanhã de manhã temos treino. Já pensar e falar algumas coisas necessárias sobre o jogo de hoje. Mas já estamos pensando na próxima rodada. Temos outra decisão na quarta-feira. Há sempre um passo de evolução, isso que a gente tem buscando e é o que nos deixa satisfeitos. Como todos viram, não foi uma equipe amendontrada ou uma equipe que veio aqui e buscou cair, não ter jogo, dar chutão para todo lado", começou.



"A nossa equipe foi, jogou e teve postura como uma equipe grande, que é o Santa Cruz, contra outra equipe grande, que é o Sport. Vamos nos concentrar para o próximo jogo para que a gente consiga chegar nos nossos objetivos e conseguir mais vitórias. Nosso pensamento está sempre na próxima partida para que consigamos chegar aos nossos objetivos", completou o treinador.

Vindo de duas vitórias, a derrota é dura para o Santa Cruz. O resultado clássico se provou, acima de tudo, como decepcionante, muito por conta do desempenho da equipe. Na visão do técnico Coral, o time propôs jogo e chegou a criar boas chances para chegar à vitória, que não veio por "erros coletivos". Para o confronto contra o Retrô, o objetivo é manter o trabalho que vem sendo feito, mas com a correção das transgressões da última partida.

"Nós viemos de dois jogos que a gente venceu e a gente saboreia isso. A gente veio de dois jogos que soubemos saborear as vitórias, mas com humildade e responsabilidade. Agora chegou o momento do primeiro jogo que a gente perde e, com a mesma humildade e sabedoria dos outros jogos, temos que saber passar por esse momento. E vamos fazer isso da mesma maneira que não nos ilumidos quando vencemos, mantendo o trabalho para ter evolução", destacou Schülle.

Desfalques contra a Fênix

Para o jogo diante do Retrô, se espera que o Santa Cruz tenha alguns desfalques. A ausência mais certa no jogo é a do atacante Thiaguinho, que foi expulso diante do Sport. Outro nome que não deve estar disponível para o duelo contra a Fênix é o zagueiro Rafael Pereira, que, também contra o Leão, deixou o campo sentindo problemas físicos e deve ser avaliado pelo departamento médico.

Para Itamar Schülle, no entanto, seus atletas estão preparados para a tarefa: "Como eu penso futebol, os jogadores treinam da mesma forma e todos participam do treinamento, em todas as áreas. Quando chega o momento, ele precisa estar preparado para corresponder. Talvez no jogo de quarta-feira façamos mudanças por ordem do departamento médico, mas aquele que vier a entrar, estamos sempre preparando eles para o jogo e todos estarão sabedores do que devem fazer dentro de campo", explicou.

Com o resultado diante do Sport, o Santa Cruz está na quarta colocação do Campeonato Pernambucano, com seis pontos. A partida de quarta-feira tem mando de campo Tricolor, mas o local ainda não foi definido. Inicialmente, o confronto aconteceria no Arruda, mas, por conta de determinação judicial, o estádio segue interditado por falta de laudos da Polícia Militar de Pernambuco que comprovem a segurança da estrutura.

