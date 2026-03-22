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Náutico Após derrota para Criciúma, Hélio dos Anjos vê Náutico "no caminho certo" Treinador afirmou ter gostado da postura da equipe mesmo jogando com um a menos

Apesar da estreia com derrota na Série B do Brasileiro para o Criciúma, neste domingo (22), nos Aflitos, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, não vê cenário de terra arrasada sobre a atuação da equipe. Pelo contrário. Segundo o treinador, o time está no caminho certo.

"Saio, acima de tudo, convicto que nós estamos no caminho certo. Os números são altamente positivos. Nós tivemos, mais uma vez, um pequeno desequilíbrio, uma expulsão no setor de um campo que não tem necessidade, que você tem duas faixas de campo por trás", salientou o treinador.

A expulsão citada por Hélio foi de Samuel, logo no início do segundo tempo. O volante alvirrubro acertou a perna de Marcinho com as travas da chuteira e acabou recebendo o cartão vermelho, após o árbitro rever o lance com auxílio do VAR.

Mesmo jogando praticamente todo o segundo tempo com um homem a menos, Hélio dos Anjos ressaltou o volume de jogo apresentado pela equipe.

"Hoje, nós fizemos números com um homem a menos no segundo tempo. Tivemos um volume de jogo maior do que no primeiro tempo. Em termos de volume, intensidade e você com um a menos, não é fácil. Mas a gente vai começando a descobrir coisas positivas. Achei que o embate do meu time foi o que mais gostei, porque o Criciúma vai ser isso aí", falou.

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