Após derrota para o Íbis, Jefferson Feijão e mais um estão próximos de deixar o Santa Cruz

Um dia após perder para o time do Íbis, pelo placar de 3x1, no Estádio do Arruda, o Santa Cruz começa a reformular o seu elenco e duas peças estão próximas de deixar o clube: os defensores Jefferson Feijão e Gabriel Yanno. O Tricolor precisa conquistar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro para que tenha divisão nacional na temporada do próximo ano.

De acordo com a apuração da reportagem da Folha de Pernambuco, Feijão “está bem adiantado” para assinar a rescisão, que deve acontecer em breve.

Já o zagueiro Gabriel Yanno, de 23 anos, teve o seu vínculo de empréstimo encerrado antes do previsto. O prazo inicial era que o jogador do Botafogo/PB ficasse na equipe coral até o mês de maio.

Números

O lateral-direito Jefferson Feijão, de 36 anos, chegou ao Santa Cruz na temporada passada e até aqui acumula 23 jogos, sendo 18 neste ano.

Já Yanno, atuou em somente três oportunidades neste ano, sendo acionado duas vezes pelo Campeonato Pernambucano e uma pela Copa do Nordeste.

