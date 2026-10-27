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futebol Após derrota para o Juventude, Pivetti convoca torcedor para "final" do Náutico contra o Avaí Confronto, marcado para o próximo sábado (31), é crucial para garantir ao Timbu a permanência na Série B

O técnico Bruno Pivetti não quis perder tempo na hora de convocar o torcedor do Náutico para ir aos Aflitos e empurrar o time na partida de sábado (31), contra o Avaí, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O pedido veio logo após o Timbu ser goleado por 4x0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, deixando os pernambucanos na 16ª posição, com 43 pontos.

“Não temos tempo para lamentar. Temos uma final de campeonato no próximo sábado e quero já convocar o torcedor. Precisamos do apoio deles. Temos totais condições de fazer um grande jogo dentro de casa para resolver nossa situação no campeonato. O torcedor será fundamental. Estamos machucados pelo jogo (contra o Juventude), mas temos de corrigir os erros para ter o máximo de nível competitivo e fazer o resultado dentro de casa”, afirmou.

Sobre o duelo diante dos gaúchos, Pivetti lamentou os erros nos primeiros e últimos minutos de cada tempo.

“Foi uma partida muito difícil para nós. Tivemos um nível muito baixo de atenção, principalmente em fases críticas do jogo como no início da partida e no final de cada tempo. A gente sabia que enfrentaria um grande adversário, brigando pelas primeiras colocações do campeonato. É muito difícil jogar contra o Juventude aqui em Caxias. A gente precisava atenuar nossa margem de erros, mas cedemos os gols ao adversário e aí fica difícil correr atrás. Criamos boas oportunidades, mas também nos faltou eficácia ofensiva”, lamentou.

O treinador também evitou tecer críticas ao goleiro Gaston, que falhou em pelo menos dois dos quatro gols do Juventude. No primeiro, não cortou um cruzamento na pequena área. No segundo, errou na reposição de bola e ficou adiantado, levando um gol por cobertura de Raí.

“Gaston fez uma boa partida contra o Goiás. Muriel estava com um problema na coxa. O natural e o mais justo a se fazer era oferecer uma nova oportunidade ao Gaston, mas infelizmente tomamos os quatro gols. Agora é levantar a moral dos jogadores para representar bem nosso torcedor dentro de campo”, apontou.

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