Após derrota para Vasco, Sport vê queda ainda mais próxima; confira a chance de rebaixamento

Apenas uma vitória em 20 jogos e somente 10 pontos conquistados na Série A. Com esses números, o Sport amarga a lanterna do campeonato e vê as chances de rebaixamento para a Segunda Divisão aumentarem a cada rodada.

Com a derrota por 3 a 2 para o Vasco, na Ilha do Retiro, onde não vence há quase seis meses, o Leão tem a maior porcentagem de queda para a Série B dentre todos os times do torneio, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que calcula as probabilidades dentro do futebol.

Com 95,4% de chance de cair, os Rubro-negros fazem uma campanha muito abaixo do esperado. Além do único triunfo, que aconteceu para o Grêmio no dia 10 de agosto, foram sete empates e doze derrotas para os pernambucanos até o momento.

Com a terceira pior defesa, o Sport sofreu 33 gols e marcou apenas 14, figurando como o ataque mais fraco do campeonato.

O restante da lista conta com os outros times que completam o Z-4 do Brasileirão. O Fortaleza, que é o penúltimo colocado, tem 85,4% de chance de descenso. Juventude e Vitória, 18⁰ e 17⁰, respectivamente, contam com as probabilidades de 43,6% e 40,3%.

Atual 15º colocado, o Cruzmaltino, adversário do último domingo (31), está com 36% de chances de ser rebaixado.

Para evitar o temido rebaixamento, o time de Daniel Paulista precisa de mais 35 pontos nas próximas 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. Esta matemática ocorre, porque é comum que aqueles clubes que marcam 45 pontos na Série A costumam estar a salvo. Neste caso, existe a chance de somente 0,971% de queda para a Segundona.

Com as estatísticas contra a equipe, o Sport precisará somar pontos importantes nas próximas partidas para lutar pela permanência na primeira divisão.

Se o jogo atrasado contra o Flamengo não for marcado para esta semana, o Leão entra em campo apenas no dia 14 de setembro, às 11h. O adversário será o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, uma equipe que vem com a sequência de uma vitória em oito jogos.

