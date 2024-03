A- A+

Campeonato Alemão Após derrota por 6 a 0, torcedor alemão entra em campo e dá bronca no time; confira o vídeo O caso aconteceu no último sábado (2), em jogo válido pelo Campeonato Alemão

Um momento curioso aconteceu no último sábado (2) no pós-jogo do Campeonato Alemão. Um torcedor dos ultras - torcida organizada - entrou em campo e começou a cobrar os jogadores do Darmstadt após derrota por 6 a 0, em casa, para o Augsburg. Confira o vídeo:

Um adepto do Darmstadt, último classificado da Bundesliga, foi confrontar a equipa em pleno relvado após a goleada de 6-0 sofrida contra o Augsburg pic.twitter.com/N7lExpuPDo — B24 (@B24PT) March 4, 2024

No vídeo, é possível ver que o torcedor cobra os jogadores, o técnico e os membros da comissão técnica do Darmstadt, que escutam atentamente as broncas do rapaz.

Em declarações reproduzidas pela revista Kicker, o presidente do clube, Rüdiger Fritsch, disse que a conversa foi positiva. "Um dos ultras juntou-se à equipe e expressou algumas coisas. Foi uma troca de ideias, uma troca de opiniões. Foi positivo. Ficou um clima positivo e pode ser bom a longo prazo. A coesão do Darmstadt 98 vai voltar", declarou.

Também à Kicker, o goleiro Marcel Schuhen disse ter concordado com o torcedor e reiterou que não teve nenhum tipo de agressão.

"Foram palavras emocionais e, de uma forma, claras. Foi zero por cento agressivo. Conheço a agressão de uma forma completamente diferente. Nada de mau. Foi absolutamente bom (...). Foi com muito respeito. Não merecíamos, tenho que ser honesto. Eles poderiam ter nos insultado. Eu teria aceitado qualquer coisa, porque não éramos dignos de usar essa camisa hoje", disse.

Com a derrota, o Darmstadt continua na lanterna do Alemão com apenas 13 pontos marcados. O time sofreu a sua 15ª derrota em 24 jogos e não sabe o que é vencer desde a 7ª rodada, quando, curiosamente, venceu o próprio Augsburg, fora de casa, pelo placar de 2 a 1.

