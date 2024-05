A- A+

Sport Com decisões pela frente, Soso não descarta mudanças no Sport, após desgaste contra Avaí Diatne dos catarinenses, Leão terminou a partida com dois homens a menos

Pela primeira vez na temporada, o Sport acumula duas derrotas consecutivas. Aliás, os resultados contra Ituano e Avaí, pela Série B do Campeonato Brasileiro, chegam em momentos inoportunos. Pela Segundona, o Leão só volta a entrar em campo no próximo dia 31, quando visita o Goiás. O problema é que neste meio tempo, a equipe dirigida por Mariano Soso terá duas verdadeiras decisões pela frente. A primeira delas agendada para esta quarta-feira, diante do Atlético-MG, pela Copa do Brasil, às 20h, na Arena de Pernambuco.

Além de fazer o Sport dividir a liderança da Série B com o Santos, um resultado positivo contra o Avaí, no último sábado, tinha o intuito de elevar a confiança do elenco rubro-negro para o compromisso deste meio de semana. No duelo de ida perante o Galo, pela terceira fase do mata-mata nacional, a equipe mineira venceu o Leão por 2x0, em Belo Horizonte. Assim, para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, o Sport precisa vencer o adversário por três gols de diferença ou igualar o confronto no agregado, levando a disputa para os pênaltis.

Já no domingo, Mariano Soso e companhia entram em ação para tentar colocar o Sport na terceira final de Copa do Nordeste consecutiva. Também na Arena de Pernambuco, o Rubro-negro tem compromisso agendado diante do Fortaleza, às 18h30. Por se tratar de jogo único, quem vencer estará classificado para a final do torneio regional. Bahia e CRB se enfrentam na outra semifinal.

Em meio às decisões, além de uma possível perda de confiança, após os reveses obtidos na Série B, o que preocupa os torcedores rubro-negros é a questão física. Contra o Avaí, o Sport terminou a partida com dois homens a menos. Alan Ruiz e Zé Roberto foram expulsos. O time vencia o duelo até os 44 minutos do segundo tempo, mas viu os catarinenses virarem o placar.

Diante do desgaste, o técnico Mariano Soso foi questionado, em coletiva, sobre a possibilidade de poupar alguns jogadores contra o Atlético-MG, uma vez que a equipe mineira é vista pelo argentino como melhor time do Brasil, no momento, e construiu uma boa vantagem na Arena MRV, no início do mês. O treinador não descartou a ideia, mas garantiu que vai mandar a campo uma equipe competitiva.

“A minha tarefa é colocar em campo os jogadores que eu ache que podem competir contra, no meu entender, a melhor equipe da Série A em funcionamento. Tenho que fazer um plano de jogo de alta complexidade pela exigência do próximo adversário. Eu vou colocar em campo os jogadores que têm argumentos e que possam fazer um bom jogo”, explicou.

