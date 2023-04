A- A+

Futebol Após discussão de Júlio com Mateus Vital, Dado sai em defesa do alvirrubro Treinador destacou que "estilo do jogo" do prata da casa do Náutico não pode ser mudado, mas salientou que é preciso "puxar a orelha" em alguns momentos

O atacante Júlio não balançou as redes na vitória do Náutico por 1x0 diante do Cruzeiro, nos Aflitos, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ainda assim, foi um dos principais personagens do jogo. Em campo, por conta das provocações aos atletas mineiros. Depois, por ter ficado chateado devido à recusa do meia Mateus Vital em trocar a camisa com ele, soltando alguns palavrões em direção ao adversário.

"Ei, Mateus, quer trocar de camisa?", perguntou Julio. Com a negativa do meia, o prata da casa alvirrubro se irritou. "Você é uma perna do c... Oxe. Empolgado o quê? Vá tomar...", reclamou.

Na coletiva após o jogo, o técnico Dado Cavalcanti saiu em defesa do comportamento provocador de Júlio. “Brinco demais com ele no vestiário. Ele é chato para caramba, mas no bom sentido. Ele sempre tem uma brincadeira. Ele é esse cara e no jogo precisa ser também. Fiquei muito chateado por ele ter sido julgado pelas arbitragens. O jogo do Júlio é extravagante. Faz parte do jogo a provocação. Briga, discute e passa a ser marcado pela arbitragem. Por vários momentos, ele foi inibido. Tomou uma suspensão anterior, no meu modo de pensar, pela ficha corrida dele e não pelo ato em si. Fico bravo com isso. Quando ele não é esse cara, perde performance”, explicou.

“Ele precisa estar conectado com o jogo. Algumas vezes, ele não pega na bola. Ele conecta como? Marcando, correndo, discutindo, brigando, vibrando com a torcida. Óbvio que precisamos domar, direcionar, apertar um pouco o parafuso, puxar a orelha, mas ele não pode deixar de ser ele mesmo. Espero que ele continue assim, nos trazendo bons rendimentos”, finalizou.

