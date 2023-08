A- A+

Sport Após distância para o 5º encurtar, Sport se apega à Ilha para voltar a vencer na Série B Com 86% de aproveitamento no Recife, Leão é o melhor mandante da competição

No Sport, o técnico Enderson Moreira já deixou claro que sua preocupação é abrir a famosa gordura para quem está fora do G-4. Porém, a sequência negativa do clube longe do Recife, combinada com alguns resultados da última rodada, voltou a ligar o alerta na Ilha do Retiro. Com o empate perante o Tombense e a derrota para o Guarani, o Leão viu a distância que era de seis pontos para o quinto colocado cair para quatro. Agora, em casa, terá a oportunidade de voltar a abrir vantagem.

Se distante do Recife o Sport é apenas o 11º melhor visitante, atuando na sua fortaleza, o Rubro-negro detém os melhores números da Segundona. De 12 partidas na condição de mandante, a equipe dirigida por Enderson Moreira venceu dez, empatou uma e perdeu outra. Um aproveitamento de 86,1% nos 31 pontos conquistados. Líder do campeonato, por exemplo, o Vitória somou 30 dos 47 pontos no Barradão.

Nesta sexta-feira (25), às 21h30, o Sport recebe o Ituano, pela 25ª rodada. Atual 14º colocado, com 29 pontos, o clube paulista vem de uma sequência invicta de cinco jogos. São três empates e duas vitórias. Sabendo a importância do confronto após dois tropeços, Enderson ressaltou a importância do torcedor apoiar o time contra os paulistas. Os ingressos para o duelo começam a ser vendidos nesta terça-feira (22).

“Precisamos demais (do apoio). Nesses momentos de derrota, sempre fomos amparados pela nossa torcida. Podem ter certeza que vamos nos empenhar nesse jogo em casa, precisamos do torcedor para empurrar o time, dar essa energia, para buscar essa vitória. Estamos numa briga boa, um campeonato equilibrado durante toda competição. Vamos nos preparar bem, focar bem para fazer um grande jogo e buscar a vitória”, pontuou.

Com 45 pontos, o Sport ocupa a vice-liderança da Série B. São quatro pontos de vantagem para o Criciúma, primeira equipe fora do G-4, e cinco para Juventude e Guarani, que ocupam a 6ª e a 7ª colocação, respectivamente.

