A- A+

eua Após dois anos sem competir, Simone Biles é campeã de torneio nos Estados Unidos Ginasta venceu o Us Classic, competição classificatória para o Nacional; ela não competia desde Tóquio-2020 quando decidiu parar por cuidado com a saúde mental

Simone Biles, ginasta multicampeã olímpica, não competia desde os Jogos de Tóquio, em 2021, quando a atleta decidiu parar, no meio da competição, para cuidar da saúde mental. Foram dois anos. E ela voltou como se nada tivesse mudado: foi campeã do individual geral com 59.100 pontos no Us Classic, em Chicago, torneio americano classificatório para o nacional. Ela, que foi bastante aplaudida quando estava em ação, se classificou para o campeonato nacional dos Estados Unidos.

Durante os Jogos de Tóquio, Biles lidou com o que é conhecido na ginástica como "twisties", que é a perda da consciência do equilíbrio aéreo. Mesmo assim, a norte-americana venceu uma medalha de prata em equipes e o bronze na trave.

No tempo em que ficou sem competir, a ginasta aproveitou se casar com o jogador de futebol americano Jonathan Owens. E esteve ativa nas redes sociais. Quando se inscreveu para esta competição em Chicago, chegou a dizer que estava empolgada de novo.

Biles tem quatro medalhas de ouro conquistadas na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. Além disso, a atleta tem 25 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 19 no topo do pódio. Simone também recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade de Joe Biden, presidente dos EUA, em 2022.

Veja também

futebol Máscara, Liverpool e Copa do Catar: conheça Gvardiol, zagueiro mais caro da história