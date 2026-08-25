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FUTEBOL INTERNACIONAL Após dois desmaios, Musiala vira desfalque do Bayern na estreia da Bundesliga Meia-atacante alemão segue cronograma individual após episódios relacionados a uma disfunção neurológica; time espera tê-lo de volta na segunda rodada

Jamal Musiala será desfalque do Bayern de Munique na estreia da Bundesliga.



Após sofrer dois desmaios em um intervalo de três dias, o meia-atacante alemão segue um plano específico de recuperação e não estará à disposição para enfrentar o Stuttgart, na sexta-feira.



A expectativa do clube é que o jogador possa retornar na segunda rodada do Campeonato Alemão.

Segundo o jornal alemão Bild, o Bayern considera prematuro utilizar Musiala já na abertura da competição.



O jogador vem realizando atividades individuais desde a última quinta-feira e deverá ser reintegrado parcialmente aos treinamentos com o restante do elenco ao longo desta semana.

Musiala sofreu o primeiro episódio no dia 15 de agosto, durante um amistoso contra o RB Leipzig. Três dias depois, voltou a desmaiar em campo, desta vez em uma partida diante do Heidenheim.

Musiala atuando pela Alemanha na Copa do Mundo. Foto: Alexander Hassenstein / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Os episódios estão relacionados a uma disfunção neurológica que provoca as chamadas "ausências", períodos breves de alteração ou perda de consciência. O próprio jogador tornou a condição pública após os incidentes.

Depois dos dois episódios recentes, o Bayern voltou a ajustar a medicação de Musiala. O tratamento havia permitido que o meia mantivesse a condição controlada durante a temporada passada.

Musiala atuando pela Alemanha. Foto: John Macdougall/ AFP

De acordo com o jornal espanhol "As", os médicos responsáveis pelo tratamento entendem que o quadro não impede Musiala de continuar atuando profissionalmente.



O jogador está em boas condições físicas, e o foco neste momento está na adaptação à nova dosagem da medicação.

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