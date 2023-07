Após dois meses lesionado, Labandeira está recuperado e pode defender o Sport contra o CRB

A- A+

Novidade para o Leão. Apesar das ausências de Ronaldo e Fábio Matheus para o jogo contra o CRB, nesta quarta-feira (5), às 19h, fora de casa, o Sport já pode contar com o retorno de peso: o atacante Facundo Labandeira, que está relacionado para a partida após ter se recuperado da lesão no joelho, sofrida durante o jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano, contra o Retrô, no dia 22 de abril.

Inicialmente, o atleta recebeu a previsão de um mês para retorno aos gramados, mas, após realização de mais exames médicos, o prazo aumentou para dois meses - período que expirou no último dia 22 de junho. Conforme confirmado pela assessoria do clube, o atleta, que vem sendo pedido pela torcida, está apto fisicamente e à disposição do técnico Enderson Moreira.



A volta do atleta representa um bom prospecto para o Sport, que passa a contar com mais uma opção para compor a ponta direita, além de Edinho. O uruguaio chegou ao Rubro-negro em 2022 e ajudou o time por seu faro de gol em jogos decisivos. Em 2023, marcou seis gols e distribuiu duas assistências.

