Após duas saídas, Retrô acerta chegadas de velhos conhecidos

Prestes a disputar a segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Retrô já vem lidando com modificações no elenco. Os atacantes Gustavo Ermel e João Marcos estão deixando o clube de Camaragibe.

Fora da estreia da Fênix contra o Falcon, onde o time de Camaragibe ficou no 1x1, fora de casa, Ermel já fechou contrato com o Amazonas. João Marcos, por sua vez, retornou para o Votuporanguense-SP. Ele estava emprestado aos pernambucanos.

Caras novas chegando

Enquanto uns saem, outros chegam. Aliás, dois velhos conhecidos da torcida azulina. O atacante Braga e o meia Gelson estão de volta para defender a equipe na Quarta Divisão.

Depois de defender o Retrô entre 2020 e 2022, Braga estava emprestado para o Sergipe. O atacante, inclusive, esteve entre os relacionados para o duelo com o Falcon. Já Gelson chega do futebol árabe. O meia estava no Al-Jeel, da Arábia Saudita, e aguarda o nome ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) para ficar à disposição de Dico Woolley.

