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ROLAND GARROS Após eliminação, Djokovic se rende a João Fonseca e faz declaração ao brasileiro Sérvio elogia jovem brasileiro nas redes sociais após eliminação e destaca futuro promissor do tenista de 19 anos

A derrota de Novak Djokovic para João Fonseca em Roland Garros foi marcada por um gesto de reconhecimento e respeito. Poucas horas após o confronto, o multicampeão sérvio publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais parabenizando o brasileiro pela vitória e exaltando seu potencial para os próximos anos.

“Uma batalha épica” e uma “vitória merecida” foram algumas das palavras usadas por Djokovic para descrever o duelo. O ex-número 1 do mundo desejou sorte a Fonseca na sequência do torneio e afirmou que o carioca tem pela frente uma carreira “incrível”.

A publicação foi acompanhada de uma foto dos dois tenistas se abraçando na quadra, em uma cena que mostra um dos maiores nomes da história do esporte e uma das principais promessas da nova geração.

A publicação termina com uma declaração de carinho a Paris, cidade que sediou o torneio. “Quanto a Paris... você tem meu coração”, escreveu Djokovic em francês. A capital francesa ocupa um lugar especial na trajetória do sérvio, campeão de Roland Garros em quatro oportunidades.

Veja a tradução da publicação de Novak Djokovic:

“Uma batalha épica, João. E uma vitória muito merecida depois de uma luta tão dura. Boa sorte para o restante do torneio e para a incrível carreira que você tem pela frente. Quanto a Paris... você tem meu coração.”

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