Após eliminação no Estadual, Rogério Guedes deixa o Santa Cruz

Um dos principais nomes da cúpula de futebol do Santa Cruz, o diretor Rogério Guedes está de saída do Arruda. Ele renunciou ao cargo, na última terça-feira (4), após a eliminação da Cobra Coral do Campeonato Pernambucano, nos pênaltis, para o Petrolina. O dirigente era um dos alvos da torcida tricolor, impaciente com os maus resultados.

A informação, dada inicialmente pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, foi confirmada pelo próprio dirigente através de nota nas redes sociais. Rogério estava há mais de um ano no cargo de diretor do Santa.

"Ao longo do período de aproximadamente um ano e meio em que permaneci no cargo, dediquei-me integralmente à função que exerci de forma voluntária e movido pelo sentimento de amor ao Santa Cruz que nutro desde os primeiros dias da minha infância. Quero aqui expressar meu mais sincero pedido de desculpas ao torcedor", publicou em sua despedida.

Rogério chegou ao Santa em 2020. Na ocasião, sob a gestão de Constantino Júnior, foi chamado para ser coordenador das categorias de base. No ano seguinte, chegou a deixar o clube, após o Pró-Santa vencer as eleições. Com a saída de Joaquim Bezerra, no entanto, voltou ao Arruda em 2022, a convite de Antônio Luiz Neto, virando braço forte do mandatário no futebol coral.

