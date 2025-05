A- A+

FUTEBOL Após eliminação do Santos, Neymar desconversa sobre renovação: "Não sei ainda" Atacante, que ficou mais de um mês lesionado, diz ainda que o time é outro com ele em campo

Na zona de rebaixamento do Brasileiro (em 19º, com apenas cinco pontos), o Santos viveu mais uma decepção nesta temporada. Em Maceió, o alvinegro foi eliminado pelo CRB nos pênaltis (5 a 4), após empate em 0 a 0 no tempo normal.



Depois da partida, o atacante Neymar, que retornou ao time pouco mais de um mês lesionado na coxa esquerda, desabafou sobre a situação da equipe e disse que com ele em campo a situação muda de figura.

"Comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Em 20, 25 minutos eu posso fazer diferença, ajudar meus companheiros. Foi o primeiro jogo que voltei depois de um longo tempo, mas o time não pode depender só de mim", disse o camisa 10, em entrevista ao Prime Vídeo.





O atacante, que tem contrato até 30 de junho com o Santos, não deu garantias que seguirá no clube da Vila Belmiro: "Não sei ainda".

Eliminado na Copa do Brasil e sem competição internacional no ano, o Santos tem apenas o Campeonato Brasileiro. No domingo, em Salvador, os paulistas encaram o Vitória. Para Neymar, é hora de dar a volta por cima.

"Situação muito ruim, a gente sabe disso. Só depende da gente para mudar essa situação", avisou.

