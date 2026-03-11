A- A+

Esportes Após eliminação em Indian Wells, João Fonseca se prepara para o Masters 1000 de Miami Tenista brasileiro perdeu para Jannik Sinner, número 2 do mundo, mas chega em alta para torneio na Flórida

Não vai dar muito tempo para João Fonseca saborear a grande partida diante de Jannik Sinner nem se lamentar pelos detalhes que o fizeram ser eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nesta terça-feira. O tenista volta às quadras na próxima semana para disputar o segundo torneio desta categoria no ano, em Miami, também nos Estados Unidos. Como não será cabeça de chave, o brasileiro vai estrear na chave principal na primeira rodada, que começa no dia 18. O sorteio que vai definir o adversário será realizado no início da semana.

Em 2025, Fonseca parou na terceira rodada. Ele foi eliminado pelo australiano Alex de Minaur, de virada, por 5/7, 7/5 e 6/3. Este ano, no entanto, o tenista chega a Miami em alta após as belas exibições na Califórnia (ano passado, ele perdeu na segunda rodada de Indian Wells para Jack Draper).

O alto nível apresentado na partida contra Sinner foi a cereja do bolo da participação de João Fonseca na quadra dura californiana. A vitória sobre Tommy Paul, na rodada anterior, já havia merecido elogios do mundo do tênis pela capacidade do brasileiro em definir os pontos decisivos. Ele também soube enfrentar adversidades ao longo do torneio e precisou virar o jogo diante de Karen Kachanov, na segunda rodada.

Nesta terça-feira, Sinner usou todo seu repertório e a experiência para bater o brasileiro por duplo 7/6 (houve apenas uma quebra para cada lado). Aos 19 anos, Fonseca compreende que ainda precisa melhorar seu jogo e ser ainda mais consistente, mas provou ser capaz de encarar os grandes nomes da atualidade sem medo.

—Desde o primeiro ponto, foi muito equilibrado. Joguei um bom tênis e me senti muito bem. A diferença foi nos pontos decisivos. O mérito foi dele. Fiz o meu melhor, o melhor que pude. Consegui um pouco mais do que o esperado porque você está jogando contra um ex-número 1 do mundo. Talvez eu pudesse ter sacado melhor no tiebreak. Não sei. É sempre um "se", quer dizer, não podemos mudar o passado, então precisamos focar no futuro. Estou feliz com a forma como joguei, mas é claro que há algumas coisas para melhorar e trabalhar todos os dias — disse João Fonseca após o jogo.

Sinner, que conheceu Fonseca quando o brasileiro foi seu sparring nos treinos do ATP Finals em 2023, não se surpreendeu com a qualidade do tênis do adversário.

— O João é um jogador incrível, um grande talento. Muito poderoso dos dois lados e sacou muito bem. Talvez ele tenha caído um pouco no final do segundo set. Tentei ser o mais agressivo possível. Também diminuí um pouco a intensidade no fim do segundo set, mas ele jogou muito bem. A atmosfera foi incrível, então estou muito feliz com esse jogo — destacou Sinner após a partida.

Após um início de temporada irregular em virtude de dores crônicas na região da lombar, Fonseca superou a falta de ritmo inicial, que comprometeram sua participação no ATP de Buenos Aires e no Rio Open, e busca os pontos necessários na gira da quadra dura para subir no ranking. Ele iniciou o torneio em 35º do ranking mundial, mas deve perder posições na atualização da lista na próxima segunda-feira.

