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BASQUETE Após eliminação, Lakers querem "dar tempo" a LeBron para que astro decida sobre seu futuro na NBA Vigésima terceira temporada de 'King James' chegou ao fim na noite de segunda-feira, com a eliminação de sua franquia pelo Oklahoma City Thunder nas semifinais da Conferência Oeste

O presidente de operações de basquete e gerente geral dos Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, afirmou nesta terça-feira (12) que concederá a LeBron James todo o tempo de que ele precisar para decidir seu futuro na NBA, embora tenha enfatizado que a próxima equipe que ele montar será construída em torno de Luka Doncic.

A vigésima terceira temporada de 'King James' chegou ao fim na noite de segunda-feira, com a eliminação definitiva dos Lakers pelo Oklahoma City Thunder nas semifinais da Conferência Oeste.

Os atuais campeões da NBA venceram por 115 a 110 em Los Angeles, fechando a série com uma varrida de 4 a 0.

LeBron, que liderou sua equipe com 24 pontos e 12 rebotes, se recusou a dar qualquer pista sobre seus planos após a derrota, agora que seu contrato com os Lakers chegou ao fim.

— Não sei o que o futuro me reserva — disse o ala de 41 anos. — Vou para casa, converso com minha família e, quando chegar a hora, vocês saberão o que decidi fazer — disse James à imprensa.

Doze horas depois, foi Pelinka quem compareceu diante da mídia para fazer um balanço da temporada da franquia de Los Angeles, uma temporada na qual, mais uma vez, a equipe ficou muito aquém de disputar o título.





— Nunca vi um jogador honrar o jogo dessa maneira — disse Pelinka referindo-se a James, líder da equipe nas últimas oito temporadas e destaque de seu título mais recente, conquistado em 2020.

Pelinka reforçou o desejo de "retribuir" a forma como LeBron se "dedicou tanto aos seus companheiros de equipe, a esta organização".

— A primeira coisa que devemos fazer é dar a ele o tempo de que precisa para decidir seu próximo passo, para determinar se deseja jogar mais uma temporada na NBA — disse. E continuou: — Todas as equipes, incluindo a nossa, ficariam entusiasmadas em ter LeBron James em seu elenco. É uma bênção em si mesma — acrescentou o dirigente, sentado ao lado do técnico JJ Redick.

Após seus elogios a James, Pelinka destacou que sua intenção é construir um elenco competitivo em torno do superastro esloveno Luka Doncic, um objetivo que parece incompatível com a ofertados Lakers de um contrato a LeBron semelhante ao atual, o qual o experiente jogador recebe um salário anual de 52 milhões de dólares (cerca de R$ 255 milhões na cotação atual).

— O modelo de elenco que idealizamos será moldado em torno de Luka e das necessidades dele. Fica claro que ele é o líder e o jogador do futuro em torno de quem queremos construir o time da maneira correta — disse Pelinka a respeito de Doncic, cuja ausência devido a lesão durante estes playoffs comprometeu totalmente as ambições dos Lakers.

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