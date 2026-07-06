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Futebol

Após eliminação na Copa, Ancelotti e jogadores deixam base da seleção em Nova Jersey

Ancelotti e sua equipe ganharam alguns dias de folga

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Brasil deixa instalações de treino após perder chance na Copa do MundoBrasil deixa instalações de treino após perder chance na Copa do Mundo - Foto por MAURO PIMENTEL / AFP

Carlo Ancelotti e parte de sua comissão técnica já deixaram o hotel que serviu de base para a seleção brasileira durante a Copa do Mundo, em Basking Ridge, Nova Jersey. O treinador não retornará ao Brasil no voo fretado disponibilizado pela CBF, que partirá do aeroporto de Newark no início da tarde desta terça-feira.

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Ancelotti e sua equipe ganharam alguns dias de folga. Ele viajará para Vancouver, no Canadá, onde tem residência. A previsão é que retorne ao Rio no fim de julho para iniciar o novo ciclo à frente da seleção brasileira, visando à Copa do Mundo de 2030, que será disputada majoritariamente em Portugal, Espanha e Marrocos, com três partidas na América do Sul em comemoração ao centenário da competição.

A próxima convocação ocorrerá na primeira quinzena de setembro, de olho na Data Fifa entre 21 de setembro e 6 de outubro. A janela terá 16 dias, uma novidade implementada pela Fifa. Diferentemente do tradicional período de nove dias, agora haverá uma vez por ano a possibilidade de realização de até quatro amistosos na mesma janela, em vez de apenas dois.

O Brasil enfrentará a Austrália, na Oceania, nos dias 25 e 29 de setembro e, se desejar, poderá disputar mais duas partidas na região. Um terceiro amistoso na Ásia também não está descartado. Será nesse período que Ancelotti começará a colocar em prática as "novas ideias" mencionadas na entrevista coletiva após a eliminação para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no último domingo.

Além de promover uma renovação no elenco, o treinador deverá fazer mudanças na comissão técnica. Seu filho e auxiliar, Davide Ancelotti, acertou para assumir o comando do Lille, da França, e deixará a equipe da seleção brasileira. O preparador de goleiros Taffarel também pode ser substituído. Internamente, houve críticas à condução da escolha dos goleiros para o torneio disputado na América do Norte.

O voo fretado da CBF levará parte dos 26 jogadores de volta ao Brasil, mas a maioria do elenco já deixou a concentração e viajará por conta própria. Muitos atletas, principalmente os que atuam na Europa, aproveitarão o período de férias e já estão com seus familiares.

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