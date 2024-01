A- A+

Náutico Após eliminação na Copinha, quarteto é integrado ao elenco profissional do Náutico Timbu volta a entrar em campo na quinta-feira (18), diante do Afogados

De olho na sequência do Pernambucano, o Náutico passou a contar com mais jogadores no elenco profissional a partir desta terça-feira (16). A comissão técnica comandada por Allan Aal integrou ao elenco profissional quatro jovens valores que estavam na Copa São Paulo de Futebol Jr: o lateral-direito Juan, o lateral-esquerdo Luan, o volante Samuel e o atacante Thalissinho.

O quarteto participou dos quatro jogos que o Timbu realizou na Copinha, até a eliminação para o Flamengo no último sábado (13), pela segunda fase da competição de base. Thalissinho, inclusive, brilhou com dois gols diante do Sharjah, em confronto que garantiu a classificação ao Alvirrubro na fase de grupos.

Depois de estrear com vitória sobre o Flamengo de Arcoverde, por 2x0, pelo Pernambucano, o Náutico segue se preparando para mais um compromisso pelo campeonato. Nesta quinta-feira (18), às 19h, o time da Rosa e Silva visita o Afogados, no Vianão. A Coruja vem de goleada sofrida para o Central, por 4x1, em Caruaru.

Quatro caras novas se juntam ao nosso elenco a partir de hoje: o lateral-direito Juan, o lateral-esquerdo Luan, o volante Samuel e o atacante Thalissinho.



Todos foram integrados após a disputa da @Copinha. Vamos, meus pirraias pic.twitter.com/gowWPtlWGr — Náutico (@nauticope) January 16, 2024

Veja também

SANTA CRUZ Por melhorias no clube, Santa Cruz convoca torcida para campanha de financiamento coletivo