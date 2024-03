A- A+

Futebol Após eliminação no Estadual, Retrô anuncia saída de Roberto Fernandes De acordo com o clube, decisão aconteceu em comum acordo

A eliminação para o Náutico, na semifinal do Pernambuco, foi o fim da linha para para o técnico Roberto Fernandes à frente do b. No início da tarde desta segunda-feira (18), o clube de Camaragibe anunciou a saída do treinador "em comum acordo".

"O Retrô agradece ao profissional pelo trabalho e dedicação sempre demonstrado no dia a dia durante o período em que defendeu as cores azulinas", afirmou o Retrô, em nota enviada à imprensa.

Roberto Fernandes chegou ao Retrô no fim de janeiro para substituir o técnico Vinícius Bergantin. Pela Fênix, comandou a equipe azulina em nove jogos. Foram cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento de 66,6%.

A saída da equipe pernambucana acontece após uma semana de eliminações. Na última quinta-feira, depois de empate no tempo regulamentar, o Retrô perdeu para o Fortaleza nos pênaltis, na segunda fase da Copa do Brasil. No último domingo, pela semifinal do Pernambucano, chegou a derrotar o Náutico durante os 90 minutos, mas, também nas penalidades, voltou a ficar pelo caminho.

