Após eliminação no SP Open, Bia Haddad será cabeça de chave 6 no WTA 500 de Seul
Brasileira defende o título do torneio que começa na próxima segunda-feira
Após a queda nas quartas de final do SP Open, a brasileira Bia Haddad está na chave do WTA 500 de Seul, que já começa na próxima segunda-feira. A número 1 do Brasil e 27 do mundo é a cabeça de chave 6 e atual campeã do torneio. Bia estreia contra a sul-coreana Dayeon Back.
Se vencer deve enfrentar uma tenista vinda do qualifying. A cabeça de chave mais próxima de Bia é a russa Ekaterina Alexandrova, número 11 do ranking e segunda favorita, que entra diretamente nas oitavas contra a francesa Lois Boisson ou a convidada local Yeonwoo Ku.
A principal atração do torneio é Iga Swiatek, número 2 do mundo e atual campeã de Wimbledon. A polonesa espera pela vencedora entre a chinesa Lin Zhu e a romena Sorana Cirstea e tem nomes como Barbora Krejcikova e Emma Raducanu no quadrante.
O torneio em Seul vale 500 pontos para a campeã, 325 para a vice e 195 para as semifinalistas. Uma vitória na estreia vale 60 pontos, com 108 para quem chegar às quartas.
Bia Haddad foi eliminada do SP Open pela mexicana Renata Zarazua por 7/6 (5) e 6/3) nas quartas de final do torneio, nesta sexta-feira, no Parque Villa-Lobos.