Futebol Após empate, auxiliar do Náutico lamenta "falta de capricho" André Caldas citou que ansiedade atrapalhou o Timbu no empate em 0x0 diante da Juazeirense

Faltou “capricho” ao Náutico para sair dos Aflitos com uma vitória diante da Juazeirense, nesta quarta (12), pelo Grupo B do Copa do Nordeste. Na visão do auxiliar do clube, André Caldas, o clube pecou nas finalizações, o que custou o empate em 0x0 que tirou do Timbu os 100% de aproveitamento como mandante na competição.

“A gente sabia que a Juazeirense teria linhas mais baixas, jogando por uma bola. Foi isso que aconteceu. Quando um time se defende muito, você precisa ter paciência para jogar. Trabalhar a bola, trocar os corredores e ser assertivo no último terço. Faltou caprichar na última bola, com menos ansiedade. Esse foi o retrato do jogo. Com mais capricho, nós teríamos saído com a vitória”, apontou.

O Náutico está na quarta posição do Grupo B, com quatro pontos. O próximo jogo do time será sábado (15), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano. Pelo Nordestão, o Timbu só volta a campo dia 26 de fevereiro, perante o CSA, no Rei Pelé, pela quarta rodada.

Por falar em Estadual, o auxiliar também declarou que o Náutico está no aguardo do retorno do atacante Paulo Sérgio, que se recupera de lesão de grau dois na coxa. “Ele se lesionou algumas rodadas atrás, está num trabalho intensivo, de recuperação, de transição, tem todo um processo... A gente está esperançoso que ele possa participar (do clássico). Ele será reavaliado pelo departamento médico, tanto ele como Léo Coltro, que sentiu contra o Confiança, e ficou afastado desse jogo. Esperamos que esses dois jogadores retornem”, frisou.

