Após empate com CSA, Marchiori pede tranquilidade para reta final: "só depende de nós"

A- A+

O empate diante do CSA, nos Aflitos, neste domingo (6), pela Série C, não estava nos planos do Náutico. Até porque, um resultado positivo deixaria o Alvirrubro com a classificação ao quadrangular bem encaminhada. Faltando três rodadas, chegaria aos 27 pontos e abriria cinco de vantagem para o Ypiranga, primeira equipe fora do G-8. Contudo, o tropeço perante os alagoanos ligou o sinal de alerta da torcida, uma vez que ainda nesta segunda-feira, o Timbu, com 25 pontos, pode cair para a 7ª colocação, caso o São José passe pelo Botafogo, na Paraíba.

Em entrevista coletiva concedida depois do empate sem gols com o CSA, o técnico Fernando Marchiori evitou adotar tom dramático, mas reconheceu as dificuldades dos próximos jogos. Nas duas próximas rodadas, o Náutico encara Paysandu e Brusque, fora de casa, respectivamente. Apesar das "pedreiras", o treinador preferiu pedir tranquilidade , no intuito de levar o clube à próxima fase da competição.

"Sempre falamos de lutar para conseguir a classificação o quanto antes, o que é melhor e qualquer clube vai querer isso. As últimas rodadas são pedreiras, adversários duros, sabemos que será brigado até o final. Queremos sempre o quanto antes conseguir, mas temos que pensar jogo a jogo, ficar tranquilos, porque temos a possibilidade da classificação que só depende de nós", pontuou.

Contra o CSA, não foi por falta de oportunidades que o Náutico não saiu com os três pontos. Principalmente na etapa inicial, o Timbu teve grandes chances de fazer seu gol, mas parou em grande tarde do goleiro Dalberson. Segundo Marchiori, faltou "competência" ao time na hora de finalizar as jogadas.

"No primeiro tempo os números falam por si só, mas faltou a competência, ter a felicidade de fazer o gol. Eles não deram um chute na teoria no nosso gol. Tivemos o controle total, criamos por dentro, pelo lado, tivemos circulação, a posse, transição. O primeiro tempo foi, talvez, o melhor desempenho que tivemos, com toda certeza", ressaltou.

"Faltou a situação do gol, principalmente no segundo tempo. Eles (CSA) se arrumaram um pouco mais, se tornou um jogo equilibrado. Vai passando o tempo, a gente ficou em uma afobação para querer a vitória pela atmosfera da torcida. Mas tem o outro lado, o mérito do goleiro deles. O que ele pegou foi brincadeira. São coisas do futebol, que muitas vezes a gente só quer olhar o resultado pela pontuação", continuou.

Veja também

Série D Retrô volta a derrotar Pacajus e vai às oitavas da Série D do Brasileiro