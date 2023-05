A- A+

SANTA CRUZ Após empate do Santa, Conceição dispara: "com um a mais, parecia que a gente estava com um a menos" Técnico Coral também admitiu "clima de cobrança" no vestiário após o jogo

O empate do Santa Cruz em 2x2 contra o Nacional de Patos (PB) neste domingo (28) teve sabor de derrota para os tricolores. A Cobra Coral esteve à frente no placar em dois momentos e disputou todo o segundo tempo do jogo com um jogador a mais, mas terminou cedendo o empate aos paraibanos.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Felipe Conceição reclamou da postura do time e admitiu que houve um “clima de cobrança” no vestiário após a partida. "Perdemos dois pontos que eram viáveis para a gente pelo cenário do jogo. Encontramos um adversário que é difícil de ser batido em casa e sabe jogar em um campo como esse. Saímos na frente, pressionamos o adversário e, mais uma vez tivemos um bom primeiro tempo, poderíamos ter saído com um placar melhor”, comentou

“No segundo tempo, com um a mais, parecia que a gente estava com um a menos. Isso causa um pouco de indignação. É o momento certo para acontecer essas coisas, mas não pode mais. Temos que dar uma resposta a partir da próxima partida”, disparou o técnico do Santa.



Conceição citou, ainda, as quedas de rendimento nos segundos tempos do Santa Cruz nas duas partidas como visitante. Na segunda rodada da Série D, contra o Potiguar-RN, o Tricolor tomou um gol no fim e perdeu por 2x1. No domingo (28), mais um gol sofrido nos acréscimos e um “gosto amargo”, como avaliou o técnico.

“Estamos construindo uma equipe, o que demanda tempo, mas nós não temos esse tempo. Eles [os jogadores] precisam entender que temos que acelerar os processos; nosso ambiente interno é de cobrança, mas porque sabemos o quanto trabalhamos e o quanto é difícil vencer na casa do adversário. Que esse gosto amargo não aconteça mais”, completou o técnico.



