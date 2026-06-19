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Sport Após empate e vaias, técnico do Sport se diz "bem tranquilo" com pressão no cargo Rubro-negro chegou ao terceiro jogo sem vencer na Série B e cedeu mais um empate jogando dentro de casa

Depois de mais um empate em casa na Série B e chegar ao terceiro jogo seguido sem vencer na competição, o técnico do Sport, Márcio Goiano, teve que lidar com as vaias do torcedor ao término da partida diante do Atlético-GO, na Ilha do Retiro. O Leão vencia até os 50 minutos do segundo tempo, quando Léo Jacó igualou o confronto.

Em entrevista coletiva depois da partida, lamentou o tropeço, mas salientou que estão todos em busca do mesmo objetivo: o de colocar o Sport de volta na elite do futebol nacional.

"Eu analiso um todo. Você vê outras equipes com dificuldade também, e isso faz parte da competição. Eu entendo a grandeza do clube, voltar para a Série A é um objetivo de todos. O torcedor faz parte, porque é a parte da emoção. O que ele quer, nós também queremos. Ele quer o resultado, a vitória", pontuou.

Apesar da frustração do torcedor e dos questionamentos sobre seu trabalho, Márcio Goiano afirmou não se sentir pressionado no cargo de técnico e se mostrou tranquilo sobre qualquer avaliação que venha a ser feita pela diretoria.

"Com relação a isso, estou bem tranquilo. É uma tomada de decisão da direção. A gente continua trabalhando, temos que valorizar o que fizemos até o momento. É manter a tranquilidade, o equilíbrio e fazer com que os atletas continuem trabalhando, lutando para que consigamos os pontos", enfatizou.

Após o empate com o Atlético-GO, o Sport só volta a entrar em campo pela Série B no próximo dia 28, um domingo. Na ocasião, visita o Fortaleza, no Castelão, pela 15ª rodada.

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