A- A+

Futebol Após empate em amistoso, Ranielle vê Santa pronto para estreia no pré-Nordestão Treinador acredita que o duelo com a Maguary preparou bem o Tricolor para o embate perante o Cauicaia/CE, pela primeira fase da seletiva do Regional

O empate em 2x2 com a Maguary, nesta sexta (30), no Arrruda, no último amistoso do Santa Cruz da pré-temporada 2022, pode não ter agradado ao torcedor que aguardava um triunfo coral. Mas, na visão do técnico Ranielle Ribeiro, o desempenho da equipe traz otimismo para o primeiro jogo oficial do ano que vem, perante o Caucaia/CE, na primeira fase da pré-Copa do Nordeste.

“Criamos um roteiro para chegar no dia 5 de janeiro com o máximo possível de aproveitamento nos jogos, com condição de ritmo de jogo. Com relação a isso, eu saio satisfeito. A mudança dos dois últimos amistosos trouxe certo desequilíbrio, mas a partida de hoje me deixou satisfeito por conta da conduta do adversário. É praticamente o que vamos enfrentar no dia 5”, relevou o técnico, chamando atenção para os cuidados defensivos que a Cobra Coral precisa ter para não tropeçar.

“O Caucaia também virá para cá para jogar por uma bola, no nosso erro. Se cometermos o erro que cometemos aqui, não conseguiremos o resultado que queremos. O torcedor tem razão em sair chateado com o resultado. Também estamos, mas eu, como comandante, preciso levar em consideração o que fizemos no jogo. Foi uma partida sólida”, apontou.

Ranielle também acredita que o Santa tirou outro peso das costas que poderia atrapalhar no embate diante dos cearenses. “Jogar o amistoso no Arruda foi importante por ser uma estreia. O nervosismo de estar em casa ficou nesse jogo e não ficará mais no do Caucaia. Saio satisfeito pelo conjunto da obra da pré-temporada”, declarou.

Veja também

Futebol Como seria se Pelé, um homem à frente do seu tempo e de todos os tempos, jogasse hoje?