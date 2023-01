A- A+

Sport Após empate, Enderson prega cautela no Sport: "longa caminhada pela frente" Treinador ressaltou qualidade do grupo, mas lembrou que peças importantes ainda estão fora da equipe

Passado o empate com o Maguary na estreia do Sport na temporada, o técnico Enderson Moreira adotou cautela para falar sobre a atuação do time na cidade de Bonito. O treinador reconheceu o primeiro tempo abaixo das expectativas, mas afirmou ter gostado do que viu na etapa complementar.

"O primeiro tempo não foi de acordo com o que pensávamos, mas o segundo foi mais perto do que a gente imagina. Um time que impôs seu ritmo, buscou o gol o tempo todo, e poderíamos ter virado o jogo", contou.

"É saber que temos uma longa caminhada pela frente, saber que não estamos felizes, satisfeitos, que queremos muito mais. É um processo de evolução, não adianta imaginar que iríamos jogar hoje aquilo tudo que a gente sabe que pode jogar", pontuou o técnico.

Na partida contra o Azulão, apesar de contar com cinco dos seis reforços, Enderson optou por escalar no time titular oito jogadores remanescentes da última temporada. Apenas o goleiro Renan, o lateral-esquarto Igor Cariús e o meia Matheus Vargas não estavam na Ilha do Retiro no ano passado.

Além disso, no decorrer da partida, os atacantes Edinho - autor do gol - e Gabriel Santos foram acionados. De acordo com o treinador, a formação utilizada em Bonito dificilmente será a ideal para a temporada. Principalmente porque o meia Jorginho e o atacante Vagner Love não estiveram à disposição nessa quarta-feira.

"São jogadores qualificados, mas sabemos que estamos iniciando um trabalho. Uma das coisas que falei para eles é que uma das únicas certezas que tenho, é que o time que começou hoje, não é o time que vai terminar. Temos que partir de um início, saber quem vive o melhor momento. Ninguém tem cadeira cativa, todos precisam mostrar que tem qualidade para se manter titular até o dia que vamos fazer as trocas", enfatizou.

"Sabemos que não será uma temporada fácil, mas temos uma perspectiva muito boa, esse grupo tem qualidade e condição de fazer muita coisa pelo Sport. Temos o Vagner que está chegando, o Jorginho. Muitos jogadores que têm qualidade para nos ajudar na temporada", finalizou.

A partir desta quinta-feira (12), o Sport já se prepara para o próximo compromisso pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano. No sábado (14), o Leão recebe o Petrolina, às 16h30, na Ilha do Retiro.

Veja também

Campeonato Pernambucano Em jogo de tempos distintos, Sport fica na igualdade com o Maguary pelo Estadual