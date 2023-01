A- A+

Santa Cruz Após empate, Ranielle cobra atacantes do Santa Cruz: "melhorar na definição" Treinador coral lamentou as chances desperdiçadas no empate com o Porto

Com o empate sem gols diante do Porto, em Caruaru, o Santa Cruz chegou ao terceiro jogo sem vencer no Campeonato Pernambucano. Apesar de não sofrer perante o Gavião, o Tricolor não soube aproveitar as poucas oportunidades que criou para voltar com três pontos para o Recife. Tal desempenho fez com que o treinador Ranielle Ribeiro cobrasse mais eficiência dos homens de frente. Sem Michel, com uma luxação no ombro, Dagson fez companhia a Lucas Silva e Hugo Cabral no ataque.

“Foi o terceiro jogo no Pernambucano, mas o discurso é o mesmo, infelizmente. Tivemos controle de jogo, intensidade, mas se não revertermos isso em vitória não adianta. Precisamos ser mais cirúrgicos. Os homens de frente estão sendo cobrados, sabem disso, precisamos melhorar na definição. Criamos algumas oportunidades, que nas condições que o Santa está, tem que concluir as jogadas”, começou.

“Foi um jogo de uma única equipe, e essa equipe não reverteu o processo de ter a posse da bola, o controle de jogo, em vitória. Não adianta eu ficar falando de envolvimento, de crescente. Agora é trabalhar e criar situações”, continuou.

Ainda de acordo com o técnico, é hora da equipe ter maturidade e entender as críticas da torcida. Para Ranielle, a única forma de recuperar a confiança e o apoio dos tricolores é com resultados positivos.

“O torcedor tem o direito de estar chateado como está. Trabalhar aqui e pedir paciência para a torcida é nadar contra a maré. Temos que ganhar, pois aí sim eles terão a condição de nos apoiar e ter a paciência necessária para a coisa voltar a ser como estava. Somos sabedores da pressão, dessa cobrança que o torcedor faz. Agora é reverter isso em condições favoráveis”, pontuou.

“Temos que conseguir a vitória como ela deve ser conquistada. Jogando bem ou não, mas que venha, e que os homens lá da frente voltem a ter a sabedoria para serem cirúrgicos como eu sei que são”, finalizou.

Veja também

Futebol Recife ganha primeiro campo society 1x1 público