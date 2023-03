Após erro de arbitragem, Retrô pedirá cancelamento de jogo pela Copa do Brasil

A- A+

O Retrô pedirá a anulação da partida contra o Tombense, realizada na última quarta (8), em Minas Gerais, pela segunda fase da Copa do Brasil. Os pernambucanos foram derrotados por 1x0, em gol originado por um pênalti mal marcado pelo árbitro Paulo Roberto Alves Júnior. O clube também indicou que vai abrir um inquérito policial para averiguar a “licitude” do confronto. Mais cedo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que afastou o profissional do apito por tempo indeterminado por entender que o desempenho dele foi “abaixo dos padrões exigidos”.



No lance em questão, dois jogadores do Tombense (Kleiton e Guilherme Santos) se chocam, mas o árbitro viu infração de um atleta do Retrô, assinalando a penalidade contra a Fênix. Na cobrança, Alex Sandro bateu e Jean defendeu, mas o jogador aproveitou o rebote e marcou.





Veja a nota do Retrô na íntegra



Na noite da última quarta-feira (8), enfrentando o Tombense, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Retrô FC Brasil foi desclassificado após o maior erro de arbitragem da história do futebol nacional.



O árbitro responsável, Paulo Roberto Alves Junior (@pauloalves_jr), que até fechou suas devidas redes sociais, protagonizou a mais nova regra do futebol, que é marcar um PÊNALTI depois de dois atletas do MESMO CLUBE se chocarem em um lance dentro da área.



Repudiamos veementemente a atitude do “profissional” em questão. Pelo seu erro, que seja punido justamente e não volte a prejudicar mais nenhuma equipe do futebol nordestino.



Presidente Laércio Guerra



“O Retrô agradece a todos do futebol brasileiro pelas palavras de apoio. Acreditamos na evolução do futebol nacional e que pessoas como essa devem ser afastadas do meio. É um erro de Direito e que vamos buscar a anulação da partida. Também agradecemos a CBF pelo comunicado de afastamento do árbitro”, disse Laércio Guerra.



“A partir de agora nós vamos lutar e pleitear pelo cancelamento do jogo, incluindo inquérito policial para tentar entender o motivo daquela decisão e para outras instâncias para que a gente possa de alguma forma sanar todas as dúvidas sobre a licitude do jogo por parte do árbitro, excluindo do processo a CBF, que tem nos apoiado nessa causa”, finalizou.

