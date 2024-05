A- A+

NÁUTICO Após estrear com vitória sobre o Remo, Renato Alves garante evoluçao para chegar ao "ápice físico" Volante foi peça fundamental na goleada contra a equipe paraense, no último sábado (25)

Solicitado pelo professor Mazola, o volante Renato Alves teve sua estreia como titular pelo Náutico no último sábado (25), contra o Remo, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na goleada do Timbu por 4 a 1 sobre a equipe paraense, o jogador teve um bom desempenho e foi um dos destaques da partida, deixando uma boa impressão para o técnico alvirrubro.

Ex-Remo, o atleta de 32 anos estava sem jogar desde 7 de abril, quando entrou em campo pelo Campeonato Paraense, contra o Paysandu. Sem jogar há mais de 40 dias, o volante garante uma evolução para chegar ao seu "ápice físico" e continuar ajudando o Timbu na temporada.

"Minha estreia foi em um grande jogo, que resultou em um grande resultado para a gente. Me senti bem. Eu vinha treinando, mas sei que posso evoluir bastante ainda, principalmente na parte física. Tinha 40 dias que eu não jogava, então tenho certeza que, com os treinos que a gente vem fazendo aqui e os trabalhos fortes, aos poucos eu vou evoluindo para chegar no meu ápice físico", iniciou o atleta, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (30).

No clube há pouco mais de uma semana, Renato também comentou sobre a adaptação com o grupo e com o método do técnico Mazola. Apesar de ser anunciado oficialmente no dia 23 de maio, o volante já estava treinando com o elenco desde o dia 19.

“Eu fui muito bem recebido, tanto pelos jogadores quanto pelo professor Mazola. Já estou adaptado. O grupo é muito bom, então isso facilita também a forma de se adaptar o mais rápido possível. Estou adaptado e trabalhando forte para conseguirmos essa vitória na segunda-feira [contra o São José]”, pontuou o jogador.

Em campo, o próximo compromisso do Timbu será na segunda-feira (3), às 20h, contra o São José, fora de casa. Caso vença, o Náutico poderá entrar no G8 mesmo com um jogo a menos.

