A- A+

Náutico Após estrear com derrota, Náutico recebe São José-RS na segunda rodada da Série C O duelo acontece nos Aflitos, neste sábado (06), às 19h

Após estrear com uma derrota de virada na Série C, o Náutico enfrenta o São José-RS neste sábado (06), às 19h, nos Aflitos. O Timbu busca a primeira vitória na competição dentro de casa, com o apoio da torcida. A diretoria disponibilizou ingressos a partir de R$ 6,00 para os alvirrubros.

Adversário nesta segunda rodada, o São José-RS também não conseguiu vencer seu primeiro jogo na Série C. O clube gaúcho ficou apenas no empate, sem gols, contra o Floresta-CE. Somanando com os jogos das últimas rodadas do estadual, já são três partidas sem vitória com dois empates e uma derrota.

A última partida do Alvirrubro jogando nos seus domínios pela terceira divisão traz boas recordações. No dia 29 de setembro de 2019, o Náutico venceu o Sampaio Corrêa por 3 x 1, no jogo de ida da final daquela edição. Na volta, em São Luís, o empate em 2 a 2 garantiu o título nacional para os pernambucanos.

Além da importância de somar três pontos na briga pelo acesso, ua vitória pode recuperar a confiança do time que foi abalada com os últimos resultados. Foram duas eliminações em abril para o Salgueiro, no Campeonato Pernambucano, e Cruzeiro na Copa do Brasil.

O jogo contra o Manaus na terça-feira (02) deixou um legado negativo para o Náutico. Ainda no primeiro tempo, o jovem de 18 anos foi substituído e, após exame de imagem, foi confirmado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A tendência é que ele só retorne aos gramados em sete meses e, portanto, está fora da temporada.

Recém-chegado ao clube, o atacante Thiaguinho pode ser o substituto de Kayon. Quem também disputa a vaga é Régis Tosatti.

A boa notícia para o técnico Dado Cavalcanti são os retornos do volante Souza e do atacante Jael. Os dois sequer viajaram para a primeira partida por incômodos no joelho e coxa direita, respectivamente. Ambos participaram dos treinamentos. Souza deve voltar como titular, enquanto Jael disputa a vaga com o prata da casa Júlio.

Destaque alvirrubro na temporada e de cotrato renovado até o final de 2024, o goleiro Vágner comentou a expectativa do primeiro jogo em casa na terceira divisão e pediu o apoio da torcida.

"Nosso torcedor é de extrema importância. É lotar o nosso estádio, fazer um caldeirão, um grande jogo e conquistar os três pontos para começar a pontuar na competição que a gente precisa".

Ficha técnica:

Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Odivan, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza (Juan Gauto) e Gabriel Santiago (Matheus Carvalho); Paul Villero, Thiaguinho (Régis) e Julio (Jael). Técnico: Dado Cavalcanti.

São José-RS

Fábio Rampi; Lucas Barboza, Jadson, Lucas Cunha e Thalys; Nonato, Karl e Rondinelly; Lucas Sampaio, Sillas e Kayan. Técnico: Thiago Gomes.

Estádio: Aflitos (Recife-PE)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Ruy Cesar Lavarda Ferreira e Luiz Fernando Viegas Colete (ambos MS)

Transmissão: DAZN

Veja também

Sport Enderson lembra de auge da pandemia da Covid-19 para falar de Ilha sem público: "melancólico"