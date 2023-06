A- A+

NÁUTICO Após estreia com vitória, técnico do Náutico pede apoio da torcida: "Sozinhos não ganhamos nada" O Timbu venceu o Pouso Alegre por 1 a 0 neste sábado (03), pela sexta rodada da Série C

Após vitória por 1 a 0 sobre o Pouso Alegre-MG neste sábado (03), pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o clima no Náutico volta a ficar mais ameno. Isto porque a equipe deu fim ao jejum de mais de dois meses sem vitórias fora de casa e, de quebra, chegou à quarta colocação na tabela, com 10 pontos.

O técnico Fernando Marchiori, que estreou pelo Timbu na partida diante do Pousão enalteceu o papel da torcida para as vitórias do clube na Série C. Tendo como objetivo principal o acesso para a próxima Série B, o treinador já está pensando na partida da próxima terça-feira (06), contra o Volta Redonda, nos Aflitos, às 20h, e espera a presença do torcedor para fazer do estádio um “caldeirão”.

“Agora tenho que aproveitar para convidar o nosso torcedor para a terça-feira, que teremos um jogo de muita importância para nós dentro de casa. Precisamos do apoio, eles precisam vir conosco, sozinhos não ganhamos nada. Precisamos tornar a nossa casa num verdadeiro caldeirão cada dia mais porque essa Série C é muito equilibrada", destacou.

"Sabíamos da dificuldade que é enfrentar o Pouso Alegre fora de casa, com atletas muito rápidos, com muita agressividade e bem treinados. Também sabíamos que a Terceira Divisão é muito acirrada e equilibrada. Mas sabemos também que estamos com uma grande camisa, em uma grande instituição, e sabíamos da importância de somar os três pontos para nos colocarmos no G8”, iniciou.

“Então vamos começar o trabalho com muita calma, porque foram poucos treinos até aqui. Temos dois ou três dias de trabalho para um jogo. Agora temos que parabenizar os nossos atletas, pelo aspecto mental e psicológico que foi muito forte. Nos duelos, competimos muito, diante das dificuldades que encontramos, então temos que parabenizá-los”, finalizou.

O resultado deste sábado foi muito importante para que o Náutico fique cada vez mais próximo de alcançar suas pretensões na Série C. Ao chegar à quarta colocação,o Timbu se estabelece entre os times que compõem o G8, zona que garante classificação para a segunda fase do campeonato.

