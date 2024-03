A- A+

Sport Após "estreia dos sonhos", Barletta busca recuperar bom futebol no Sport Atacante de 22 anos marcou um gol e deu uma assistência diante do Trem, na semana passada

Quarenta e cinco minutos foi o suficiente para Barletta cair nas graças do torcedor do Sport. Acionado na volta do intervalo da partida contra o Trem, o atacante contribuiu com um gol e uma assistência para a goleada leonina por 4x0. Segundo o jovem de 22 anos, foi "a estreia dos sonhos" com a camisa rubro-negra.

"Foi uma estreia dos sonhos. Creio que todo jogador imagina fazer uma estreia como essa. Acho que grupo ajudou muito também no jogo. Se não fosse eles a construir o resultado cedo, a gente poderia complicar a partida para nós. Então, foi a estreia perfeita pelas condições que estavam no jogo. Estou muito feliz, é continuar tendo essas atuações", afirmou.

Revelação do Paulistão do ano passado, Barletta acabou encontrando alguns percalços após sua saída do São Bernardo. Contratado pelo Corinthians, pouco foi utilizado no Timão. Posteriormente, no Ceará, também rendeu abaixo das expectativas e teve saída conturbada do clube cearense. Agora, no Sport, tenta repetir o futebol que o fez despontar na curta carreira.

"Tenho metas muito bem estabelecidas dentro dessa temporada. Não cabe a mim falar, são metas pessoais e para o Sport também. Sei bem o que quero para a minha carreira", iniciou.

"Busco voltar a apresentar o futebol que apresentei no São Bernardo, onde fui revelação do Paulista. Tenho isso em mente e trabalho para isso. É claro que a gente quer sempre ter boas atuações, mas, infelizmente, a gente sabe que o futebol é feito de altos e baixos", completou.

