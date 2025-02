Após estreia, Muriel agradece carinho da torcida

A- A+

Desde que Lucas Perri deixou o Náutico, em 2022, o clube sofre para ter um goleiro que passe confiança. Diversos nomes defenderam a meta do Timbu nos últimos três anos, mas nenhum se firmou. Em 2025, o clube já teve problemas ao trazer Douglas Borges, que só durou duas partidas e já foi embora após várias críticas. Em meio ao cenário conturbado, a esperança dos alvirrubros reside em Muriel. O novo dono da posição estreou diante da Juazeirense e, a julgar pela reação dos torcedores, a impressão inicial agradou.

No empate em 0x0 diante dos baianos, Muriel pouco trabalhou. A bola mais difícil foi em uma cobrança de falta, encaixando a bola com segura. Mas a cada vez que era acionado na partida, mesmo em lances corriqueiros, a torcida alvirrubra aplaudia e incentivava. Com a entrada do goleiro, Wellerson foi para o banco de reservas.

“Infelizmente faltou o gol, mas fizemos uma boa partida, criando as melhores chances. O goleiro deles fez uma grande partida. O mais importante é lutar sempre. Somamos um ponto e fico feliz em voltar a jogar. Agora é seguir trabalhando. Agradeço também o carinho da torcida. Fui muito bem recebido desde que cheguei aqui e espero retribuir isso dentro de campo”, disse o goleiro após o jogo, em entrevista à TV Globo.

Irmão famoso

Muriel é irmão de Alisson, goleiro do Liverpool e da Seleção Brasileira. Na vinda ao Náutico, o novo reforço destacou que recebeu conselhos do familiar e companheiro de posição.

“Estava de férias na casa dele e a gente conversou, sim. Alisson não é só o meu irmão, mas também é meu melhor amigo. A gente sempre conversa e ele ficou muito feliz com minha vinda. A gente estava reunido até por coincidência com Taffarel (ex-goleiro e atual preparador de goleiros da Seleção Brasileira) também. Todos aqueles que entendem de futebol sabem da grandeza desse clube. As pessoas não se dão conta do carinho que todos têm pelo Náutico, do que é esse clube, do que é vestir essa camisa”, afirmou.

O goleiro de 37 anos tem passagens por Caxias, Portuguesa, Internacional, Bahia, Fluminense e Vitória, além de ter jogado no Chipre e em Portugal. O próximo desafio de Muriel com o Náutico será sábado (15), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano. Jogo esse em que o Timbu também espera contar com o atacante Paulo Sérgio, que se recupera de lesão na coxa.

Tabu

O Náutico tenta quebrar o tabu de não vencer o Sport como visitante há seis anos. O último triunfo foi em 2019, mas com um gosto amargo. O Timbu venceu o Leão por 2x1, na Ilha do Retiro, no jogo da volta da semifinal do Pernambucano, levando a decisão para as penalidades - tinha perdido por 1x0, nos Aflitos. Nos pênaltis, contudo, os rubro-negros foram superiores e ficaram com a taça.

De lá para cá, foram seis jogos, com três vitórias e três empates. O embate mais recente com mando do Sport foi na final do Estadual do ano passado, com um 0x0 na Arena de Pernambuco que decretou o título da competição para o Leão.

