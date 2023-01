A- A+

Futebol Após estreia no clássico, Diego Ferreira se coloca à disposição para encarar o Belo Jardim Lateral-direito de 20 anos atuou por alguns minutos contra o Santa Cruz, no Clássico das Emoções, no Arruda

Um dos reforços mais recentes a desembarcar no Náutico em 2023, o lateral-direito Diego Ferreira sentiu, por alguns minutos, o gosto da estreia com a camisa alvirrubra, ao atuar na reta final do Clássico das Emoções, contra o Santa Cruz, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. Agora, o atleta quer dar um passo adiante, o de começar jogando. Oportunidade que pode acontecer nesta quarta (18), nos Aflitos, pela quarta rodada do Estadual.

“A minha condição física atual não é a que espero de mim, mas como Dado falou, nós temos que ganhar tempo. Perdi antes e agora preciso ganhar entrosamento e condição física. Tive 15 minutos no clássico e isso foi bom para tirar o frio da barriga, a sensação de ansiedade para voltar. Fico na expectativa de começar jogando, mas a decisão é de Dado”, afirmou o atleta. “Estou no peso ideal. A questão é o pulmão e a perna. Estou com 70, 80% (da condição), mas independente de quantos minutos eu jogue, sejam 10 ou 20, eu tenho certeza que serão os melhores da carreira”, completou.

Caso seja acionado, o atleta pegaria a vaga hoje ocupada por Victor Ferraz – que pode ser deslocado para o meio. “Ele ajuda qualquer um, independente da posição. É um cara humilde, de bom coração. Poder atuar ao lado dele foi uma das coisas que também me fez estar aqui”, disse Diego, destacando que, mesmo com um histórico em clubes de Série A e B, não pensou duas vezes em assinar com o Timbu, prestes a disputar a Série C.

“O que me fez abraçar o Náutico foi o projeto, o estilo do clube. O Náutico sempre será o Náutico, independente do momento. É um clube de massa, com torcedores apaixonados. Isso nos move. Quando a torcida abraça o time, ele vai para frente de uma maneira que ninguém consegue parar”, pontuou.

