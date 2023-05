Após estreia, Thiaguinho quer adquirir ritmo para seguir ajudando Náutico na Série C

A- A+

Contratado há uma semana pelo Náutico, Thiaguinho já entrou em ação pelo Timbu. No jogo de estreia da Série C, contra o Manaus, o atacante foi acionado ainda no início da partida, após o Alvirrubro perder Kayon por lesão. O jogador estava sem atuar desde o ano passado, mas foi o responsável por dar a assistência que resultou no gol de Jean Mangabeira e se mostrou satisfeito com o próprio desempenho.

"Tem que estar preparado sempre. Não vinha jogando, então agora pegando um pouco de ritmo posso agregar de alguma forma à equipe. Intensidade não faltou para mim, é uma coisa que eu precisava também por estar sem ritmo. Daqui para a frente é jogar, participar dos jogos para entrar em forma o mais rápido possível", contou.

Nesta quarta-feira (4), o Náutico informou que Kayon sofreu uma ruptura ligamentar no joelho e está fora do resto da temporada. Ao ser questionado sobre o companheiro, Thiaguinho lamentou a lesão do prata da casa e desejou uma rápida recuperação ao jovem de 18 anos.

"Era um cara que vinha numa crescente muito alta. Ele ia nos ajudar bastante, mas infelizmente o futebol tem disso. Espero que ele possa voltar o mais rápido possível, e quero falar que estamos com ele", falou.

Após o revés na estreia da Série C, o Náutico agora se prepara para fazer o primeiro jogo em casa na competição. Sábado (6), recebe o São José-RS, às 19h, e o reforço alvirrubro acredita que o Timbu tem que fazer valer o mando de campo no campeonato para conseguir o objetivo de retornar à Segundona.

"Em casa a gente tem que fazer valer a pena, até por conta da torcida, que é grande, de tradição. Espero que possamos dar o melhor e sair com o resultado positivo, que é o mais importante e nós precisamos", enfatizou.

