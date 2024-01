A- A+

Sport Após êxito no Santa Cruz, Arthur Caíke espera brilhar no Sport: "quero marcar história" Atacante de 31 anos foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (8)

Oito anos depois da sua primeira passagem pelo futebol pernambucano, Arthur Caíke espera brilhar novamente. Desta vez, com a camisa do Sport. Em 2016, pelo Santa Cruz, o atacante foi peça fundamental nos títulos do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. Agora, pelo Leão, reconhece sua trajetória de sucesso pelas bandas do Arruda, mas espera cair nas graças da torcida rubro-negra ao longo do ano. Após três anos no Japão, o jogador de 31 anos foi apresentado de forma oficial nesta segunda-feira (8), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista.

"O Sport hoje está em uma situação diferente. Teve a situação de eu ter conquistado títulos lá com o Santa Cruz. Aqui não será diferente! Vou sempre fazer o meu melhor, é assim por onde passo. Aqui também quero marcar história. Isso a gente consegue com títulos, e espero que esse ano consigamos nossos objetivos", pontuou.

Questionado se sofreu algum tipo de resistência dos torcedores do Sport sobre agora defender as cores do clube, após se destacar pelo Santa, Arthur Caíke detalhou que os rubro-negros têm lhe apoiado desde sua chegada.

"Recebi muita mensagem positiva de boas-vindas. Às vezes, encontramos o torcedor na rua sempre nos apoiando. No Santa, vim de uma Série B pelo Atlético-GO, e tive a oportunidade de jogar numa Série A novamente. Lá, mantenho o respeito, foi o clube que me acolheu, acolheu minha família, vou respeitar sempre. Hoje estou vestindo as cores do Sport e vou buscar fazer o meu melhor sempre", salientou o novo camisa 20.

Pronto após passagem no Japão

Depois de deixar o Santa Cruz em 2016, Arthur Caíke passou por Chapecoense, Bahia e Cruzeiro, no Brasil, além de Al-Shabab, da Arábia Saudita, e Kashima Antlers, do Japão, por onde esteve nos últimos três anos. Elogiando a preparação física do futebol japonês, o atacante afirma estar pronto para ajudar o Sport ao longo da temporada.

"No Japão é um futebol mais rápido, onde é muito intenso do primeiro ao último minuto. É um futebol onde eles são muito técnicos, treinam desde criança essa parte técnica, e estão sempre se cuidando. Aprendi muito isso nesses três anos. Na parte física, eu vim bem. Procurei trabalhar da melhor forma nas férias, para quando chegasse na pré-temporada eu pudesse entrar o mais rápido possível no ritmo", contou.

