Futebol Após expulsão de Thiaguinho, Lucas Siqueira chama atenção para comemorações de gols no Santa Atacante tomou cartão amarelo ao tirar a camisa na hora de comemorar bola na rede diante do Sport. No final da partida, foi advertido pela segunda vez, gerando a expulsão

O volante Lucas Siqueira de um leve “puxão de orelha” no atacante Thiaguinho. Autor do gol do Santa Cruz na derrota por 2x1 para o Sport, no último sábado, na Arena de Pernambuco, no Clássico das Multidões, o jogador foi advertido na comemoração após tirar a camisa. Amarelo que custou caro, já que, no final da partida, ele acabou recebendo o segundo, gerando a expulsão e desfalcando o Tricolor no Clássico das Emoções do fim de semana, diante do Náutico, no Arruda.

“É difícil estar na pele de todos os jogadores, controlando a emoção de marcar o gol em um clássico. Sempre somos direcionados a não fazer isso, não somente por conta do cartão amarelo. Tem a questão do escudo, do patrocinador…várias coisas relacionadas à comemoração”, afirmou o volante.

“A comissão técnica e diretoria falam para evitar comemorar dessa forma. Mas, na emoção de fazer um gol no clássico, fica difícil lembrar. Eu, que sou um atleta mais experiente, não faço isso, mas entendo o lado do Thiago. Será um aprendizado para ele. Concordo que prejudica um pouco para o próximo jogo, mas será uma lição”, completou.

O Santa Cruz é o quarto colocado do Pernambucano, com seis pontos. O Náutico está em segundo, com sete. Até o momento, o jogo segue agendado para o Arruda, mas segue sem liberação de venda de ingressos para o Tricolor após interdição do estádio por não cumprir exigências da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

