SPORT Após expulsão, Fabinho aparece nas redes sociais e pede desculpas para torcida do Sport Expulsão contra o São Paulo pela Copa do Brasil foi a segunda de Fabinho pelo Leão

A derrota do Sport para o São Paulo em 2 a 0 no estádio da Ilha do Retiro nesta quarta-feira (17), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contou com a expulsão do volante Fabinho. Fator bem aproveitado pelo time visitante, na visão do técnico Dorival Júnior.

Ele explicou a importância de ter um jogador a mais em campo para a vitória.

"O jogo foi muito equilibrado até esse momento. Não tinhamos nenhuma equipe prevalecendo sobre a outra. É natural que quando você perca um jogador, você acabe privilegiando o adversário, e possibilitando uma condição um pouco diferente dentro do jogo. O São Paulo soube aproveitar, não perdemos a nossa organização e soubemos criar as oportunidades para os gols", afirmou o treinador da equipe paulista.

Essa é a segunda vez que Fabinho foi expulso atuando pelo Sport. A primeira vez foi contra o Vila Nova na última rodada da Série B do ano passado.

Nesta temporada, o volante se tornou peça fundamental com destaque em atuações e até gols (dois no Campeonato Pernambucano e um na Copa do Nordeste). Apesar disso, Fabinho se sentiu culpado pela expulsão e a derrota, e utilizou as redes sociais para se desculpar com o torcedor. Confira a postagem abaixo.

Confira a nota na íntegra:

"Venho aqui através dessa postagem pedir desculpas ao verdadeiro torcedor do Sport club do Recife.

Em todos os jogos, independente do adversário, sempre procuro deixar minha vida dentro de campo. Meu estilo de jogo sempre foi de muita raça e entrega correndo. Ontem não tive o mesmo êxito nos desarmes como eu já tive em outros jogos e acabei “cooperando” para a derrota.

Com um jogador a menos sei o quanto é difícil vencer uma partida, ainda mais diante de um adversário muito qualificado.

Não sentarei na “cadeira do coitado”, pelo contrário, buscarei forças em Deus para continuar fazendo o que fui chamado dentro e fora de campo pelo Sport.

A CULPA NÃO É DO TREINADOR, NEM DOS MEUS COMPANHEIROS E NEM DA DIRETORIA, EU ASSUMO QUE “COOPEREI” para o resultado negativo na partida de ontem e erros servem de aprendizado!

Enquanto eu tiver a oportunidade de defender essa camisa, continuarei dando minha vida dentro e fora de campo.

Vou trabalhar muito mais forte do que eu já estava trabalhando para buscar os objetivos do clube nessa temporada. Um forte abraço a todos!"

