Futebol Após falas de presidente da FPF, Sport se pronuncia e teme pela "lisura" do Estadual Diretor jurídico do clube, João Guilherme Ferraz usou os canais oficiais do clube para rebater polêmicas

Após o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, responder as críticas feitas pelo comitê gestor do Sport sobre o Estadual, o diretor jurídico rubro-negro, João Guilherme Ferraz, se pronunciou através dos canais oficiais do clube para rebater as falas do mandatário.

Na última segunda-feira (29), após a vitória sobre o Afogados, os dirigentes do Sport reclamaram da arbitragem de Michelangelo Almeida, que não teria anotado um pênalti a favor do Rubro-negro. Além disso, os diretores reclaram da falta de organização do Pernambucano.

Como resposta, em participação ao Cast FC, Evandro chegou a pontuar que a reclamação do Sport não fazia sentido, uma vez que a Comissão de Arbitragem entendeu que o árbitro acertou na jogada, e que teria beneficiado o Leão com um pênalti irregular sobre Pedro Vilhena. Dando sequência ao comentário, o dirigente da FPF ainda declarou que o juiz do confronto voltaria a apitar jogos do Rubro-negro sem a realização de sorteio.

Em meio à fala de Evandro, João Guilherme Ferraz mostrou preocupação com a lisura do campeonato. "O presidente, mostrando total desconhecimento com as regras do futebol e previsões existentes no estatuto, afirmou que o árbitro não tinha errado e que o mesmo árbitro iria apitar o jogo seguinte do Sport. Desde já o clube mostra uma grande preocupação com a lisura do campeonato porque é necessário um sorteio, conforme previsto legalmente", pontuou.

Evitando dar sequência à polêmica, o diretor leonino ainda pediu que os clubes do Estado se unam, no intuito de que o futebol pernambucano volte a despertar o interesse dos torcedores. "Mais uma vez o Sport deseja que os clubes unam-se no sentido de valorizar o futebol pernambucano para que o campeonato volte a despertar o interesse das pessoas", relatou.

FPF se posiciona

Logo após o pronunciamento do diretor do Sport, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), através de nota, reafirmou a posição de que o árbitro não errou contra o Sport na partida da última segunda-feira. Por outro lado, a entidade elogiou "a linguagem respeitosa e elegante" usada pelos rubro-negros no posicionamento desta quarta. Confira abaixo:

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) agradece a linguagem respeitosa e elegante utilizada pelo Sport Club do Recife em seu comunicado desta quarta-feira (31). A Federação reconhece a importância de que as discussões sobre arbitragem sejam feitas de forma civilizada e construtiva.

Por isso, não pode deixar de pontuar que a avaliação sobre a arbitragem da partida entre Sport e Afogados, na última segunda-feira, foi realizada não só pela Comissão Estadual, mas pela Comissão Nacional de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ambas afirmaram que não houve infração no lance que o Sport alegou se tratar de uma clamorosa penalidade.

A FPF entende que a arbitragem é um assunto polêmico, que deve ser tratado, discutido e avaliado por profissionais especializados. Por isso, considera o assunto encerrado e reitera seu compromisso com a lisura e a transparência do futebol pernambucano.

A Federação, com o respeito para com os profissionais que tratam e atuam na arbitragem, renova os votos de continuidade da permanente parceria e cordial relacionamento entre presidentes da entidade e do clube.

