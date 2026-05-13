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FUTEBOL INTERNACIONAL Após falha de Bento, Al Nassr pode ganhar dois títulos no mesmo dia; entenda Time saudita depende de tropeço do Al Hilal para conquistar liga nacional e ainda disputa final continental contra o Gamba Osaka

O Al Nassr viveu uma das noites mais cruéis da temporada ao deixar escapar a vitória — e praticamente o título saudita — nos últimos segundos contra o Al Hilal, nesta terça-feira. E o lance já tem um protagonista apontado pela imprensa local: o goleiro brasileiro Bento.

Com as arquibancadas em clima de festa e o troféu cada vez mais próximo, o time de Cristiano Ronaldo sofreu o empate por 1 a 1 no apagar das luzes, adiando a comemoração que parecia inevitável. Mas o futebol reservou um roteiro ainda mais improvável.

No próximo sábado, o Al Nassr pode conquistar dois títulos no mesmo dia — e um deles pode chegar no meio do outro jogo. O cenário parece roteiro de filme. O Al Hilal enfrenta o Neom SC pela penúltima rodada da liga saudita. A conta é simples: se o rival tropeçar, o campeonato cai no colo do Al Nassr.

Menos de duas horas depois Cristiano Ronaldo, João Félix e o técnico Jorge Jesus entram em campo para disputar a final da AFC Champions League Two contra o Gamba Osaka. E tudo isso dentro do próprio estádio do clube saudita.

Ou seja: existe a possibilidade de o elenco receber a notícia do título nacional literalmente durante a decisão continental.

هدف!

الهلال يعدّل النتيجة في اللحظات الحاسمة، ويسجل هدفه الأول عبر هفوة من بينتو في مرمى النصر #النصر_الهلال | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/SuBGiixZwQ — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 12, 2026

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