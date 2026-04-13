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Futebol Após falha diante do Ceará, Muriel é defendido por técnico do Náutico Hélio dos Anjos frisou que mantém confiança no goleiro alvirrubro e evitou responsabilizá-lo por derrota

O gol do Ceará, que decretou a derrota do Náutico por 1x0, no Castelão, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, saiu em um lance em que o goleiro Muriel falhou após cruzamento. Ainda assim, o técnico Hélio dos Anjos fez questão de sair em defesa do atleta, rechaçando até a necessidade de um pedido de desculpas por parte do camisa 1.

"Ele falou comigo e me pediu desculpas dentro do campo. Mas ele não tem que pedir desculpa. Muriel é um jogador importantíssimo para nós. Se aconteceu esse lance isolado, o lance foi de todos nós. A responsabilidade primeira é minha. Sou eu que escalo o Muriel, sou eu que escalo todos os jogadores. Então, antes de responsabilidade individual para qualquer jogador, a responsabilidade é minha", apontou.

Hélio também reforçou que o erro não tira o respaldo da comissão técnica quanto ao trabalho do goleiro. "Muriel continua tendo toda a nossa confiança. É um jogador importante dentro do contexto de grupo. Não vai ser um erro que vai descaracterizá-lo como um jogador titular da equipe e um líder tão positivo", declarou.

Histórico

Contratado em janeiro do ano passado, Muriel foi um dos pilares da ótima fase defensiva do Náutico na Série C – o clube chegou a ser o menos vazado das quatro divisões do futebol brasileiro, com o atleta ficando nove partidas seguidas sem buscar bolas na rede.

No quadrangular, mesmo com os tropeços do Náutico, Muriel se manteve importante. Contra o Guarani, na quinta rodada, o atleta fez duas defesas que ficarão marcadas na campanha do acesso.

Primeiro, quando Gabriel Silva saiu na cara do gol, Muriel fechou bem o ângulo e impediu que o 1x0 temporário do Guarani virasse 2x0. Depois, quando o Náutico já tinha empatado com Paulo Sérgio, o alvirrubro salvou uma cabeçada de Mirandinha. Milagres que deixaram o Timbu vivo até a rodada final, culminando no acesso.

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