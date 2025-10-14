A- A+

Futebol Após falhas em gols do Japão, Fabrício Bruno vira alvo nas redes: 'Tentando boicotar' Zagueiro foi decisivo para derrota da seleção brasileira, com participação em dois gols japoneses

Após terminar o primeiro tempo com uma vantagem de 2 a 0 no placar, a seleção brasileira sofreu na segunda etapa e tomou gols em sequência do Japão. Os dois primeiros foram causados por falhas de Fabrício Bruno, e no X (ex-Twitter), o nome do zagueiro ficou em primeiro lugar na lista dos mais comentados, com mais de 21 mil menções.

Fabrício Bruno teve duas importantes falhas em 10 minutos. No primeiro gol do Japão, ele se desequilibrou e deu um passe na medida para Minamino avançar dentro da área e chutar no ângulo, deixando Hugo Souza sem chances de defesa. O segundo foi ainda pior: ao tentar desviar um chute cruzado de Nakamura, empurrou a bola para dentro do gol. Os espectadores não perdoaram e fizeram diversos comentários criticando o jogador.

"Meu Deus, pode colocar a camisa do Japão nele", escreveu um perfil. "Gol e assistência do Fabrício Bruno. Todos para o Japão", comentou outro torcedor. Alguns internautas optaram por comentários irônicos: "Se o Fabrício Bruno conseguiu ser jogador de futebol e chegar na seleção, você consegue ser o que você quiser".

Veja também