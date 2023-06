Após falta de Júlio em embarque para Aracaju, Marchiori terá reunião com atleta em retorno ao Recife

A- A+

Desfalque no jogo contra o Confiança após faltar ao embarque do clube para Aracaju, o atacante Júlio terá uma reunião com o técnico Fernando Marchiori e a diretoria do Timbu para explicar o motivo da ausência. O prata da casa só chegou ao Centro de Treinamento do clube por volta das 9h, mas a saída do ônibus ocorreu às 7h. O jogador seria titular no confronto, substituindo Jael, que estava suspenso.



“Não falei com ele e não posso interpretar ou julgar sem alguma explicação ou justificativa. Como cumprimos o horário e não tivemos comunicação por parte do atleta, seguimos viagem normalmente. Agora é que vamos nos inteirar se houve problema e, junto a diretoria, tomar decisões. Ele precisa entender que todos nós temos problemas, mas precisamos ser profissionais. Defendemos um grande clube e temos de ter o mais respeito possível. Mostramos isso sendo profissionais em todos os momentos”, afirmou o treinador.





Na ausência de Júlio, o titular na partida foi Thiaguinho, que saiu elogiado pelo técnico. “Temos de parabenizá-lo. Ele segurou, com mobilidade, fazendo a parede e atacando a última linha. Ele entrou e ficamos felizes pela oportunidade que ele teve e a forma que abraçou. Todos precisam estar prontos para, quando surgir a chance, agarrar. Ganhamos o jogador para a função, em caso de necessidade”, declarou, após o empate em 2x2 com o Confiança, no Batistão, pela Série C do Campeonato Brasileiro.



O próximo compromisso do Náutico é na segunda (19), contra o Botafogo-PB, no Almeidão. O Timbu é o terceiro colocado do torneio, com 14 pontos.

Veja também

Sport Com inverno batendo na porta, presidente do Sport não descarta jogos na Arena: "Inevitável"