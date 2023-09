A- A+

SPORT Após fazer gol 400 da carreira, Love repete a pior seca com a camisa do Sport em 2023 O camisa 9 rubro-negro não balança as redes há sete jogos

Parece que a má fase do Sport, que não vence há quatro jogos, está sendo refletida também nos jogadores. Este é o caso do centroavante Vagner Love, que não marca um gol sequer desde a vitória por 2 a 1 sobre o Sampaio de Corrêa, quando alcançou a marca de 400 bolas na rede na carreira. Com isso, o camisa 9 chega a sete partidas sem nenhum tento e iguala a pior marca com a camisa rubro-negra em 2023.

O pior momento do atacante atuando pelo Sport neste ano foi ainda no início da temporada. Após bom início com gol na vitória por 2 a 0 sobre o Petrolina, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. A partir daí, no entanto, foram sete partidas sem balançar as redes até a derrota por 3 a 2 para o Ceará pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Nordeste.

Ainda assim, apesar do início ruim de temporada, Vagner Love logo despontou como o principal "homem gol" do Sport no ano. Além de ser o nome da conquista do Campeonato Pernambucano e de ter ajudado o clube na campanha que rendeu o vice-campeonato da Copa do Nordeste, o centroavante se tornou o artilheiro do time em 2023, com 22 gols.

O último deles foi no dia 23 de julho, e foi muito importante não só para garantir a vitória sobre a Bolívia Querida, como também para que Love chegasse à marca expressiva de 400 tentos na carreira. Ainda assim, após passar em branco no empate em 1 a 1 contra o Botafogo-SP, no último domingo (3), pela 26ª rodada da Série B fez com que o atacante igualasse o seu maior jejum neste ano e se aproximasse de um número ainda pior.

Love a dois jogos de sua pior fase no Leão

Para além das sete partidas sem marcar, Vagner Love pode, ainda, igualar o seu pior jejum de gols com a camisa do Sport, que aconteceu logo na sua chegada ao clube, em 2022.

Após balançar as redes na sua estreia pelo Leão, em empate em 1 a 1 contra o Criciúma pela 22ª rodada da Série B, o camisa 9 só comemorou um tento novamente no triunfo por 2 a 1 diante do Náutico, já pela 32ª rodada da Segundona. Naquela ocasião, o jejum durou nove jogos, seu pior retrospecto com o Sport até o momento.

Assim, os próximos dois jogos, contra Criciúma no próximo sábado (9), e ABC na sexta-feira (15) seguinte são importantíssimos não só para o Sport, que precisa recuperar o prumo na Série B se ainda quiser lutar pelo acesso e pelo título, como também para Love, que tenta recuperar a boa fase e fugir do fantasma do jejum de gols.

