Após FIFA punir Rubiales, Real Federação Espanhola de Futebol convoca reunião de emergência

A Real Federação Espanhola de Futebol convocou uma “reunião geral extraordinária e urgente” na próxima segunda-feira para analisar o caso envolvendo o seu presidente, Luis Rubiales. A repercussão negativa deve forçar sua saída em definitivo da entidade, uma vez que ele não pode exercer função em âmbito nacional e internacional do futebol.

Rubiales disse na última sexta-feira, em meio a pedidos pela sua saída do cargo, que não irá se demitir depois que beijou à força a atleta da seleção feminina Jenni Hermoso, durante cerimônia de premiação da Copa do Mundo, em que a Espanha venceu.

No sábado, a federação espanhola disse que estudaria tomar medidas legais contra Hermoso no caso. A FIFA, no entanto, iniciou um processo disciplinar nesta quinta-feira e dois dias depois suspendeu o espanhol da participação de qualquer evento relacionado ao futebol.

Futebolistas como o técnico e ex-jogador Xavi Hernandez, e o atleta Andrés Iniesta, além de clubes do Campeonato Espanhol e até personalidades de fora do futebol têm condenado o beijo forçado e as posteriores falas de Rubiales, colocando-se ao lado de Jenni Hermos.

