Sport Após folgas, Sport se reapresenta com foco total na estreia da Série B No sábado (20), Leão visita o Amazonas, às 17h, em Manaus

A semana será de foco total no Sport. Após o final de semana de folga, o elenco rubro-negro se reapresenta na tarde de hoje, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, com os olhares voltados para o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Sem partida a disputar neste meio de semana, o Rubro-negro terá cinco dias para se preparar para o primeiro desafio pela competição nacional. No sábado (20), o Leão tem estreia contra o Amazonas, às 17h, em Manaus.

“Muito importante para a gente dar uma descansada. Foram meses muito puxados, de muitos jogos difíceis, decisivos. São dias muito importantes para trabalhar mais ainda, porque a gente já virou a chave", pontuou o lateral-esquerdo Felipinho.

"E agora quando começar de novo (os treinos), o foco é na Série B. É o principal objetivo nosso buscar o acesso e ser campeão da competição. A gente já começa contra o Amazonas, então temos que trabalhar bastante para a gente ir firme e forte buscar o nosso objetivo", continuou.

O Sport chega à Segundona com a moral elevada e como um dos favoritos ao acesso. Além de faturar o título pernambucano sobre o Náutico, o clube carimbou sua ida à semifinal da Copa do Nordeste, depois de vencer o Ceará. Além disso, após eliminar Trem-AP e Murici-AL, pela Copa do Brasil, o time da Ilha do Retiro aguarda sorteio da CBF para conhecer o adversário da terceira fase.

Responsável direto por contribuir na jornada rubro-negra até aqui em 2024, Felipinho afirma que as comemorações já ficaram para trás. De acordo com o camisa 6, o momento é de corrigir detalhes para fazer bonito na Segunda Divisão. Além de marcar o gol de falta que evitou a derrota para o Santa Cruz, na primeira partida da semifinal do Pernambucano, o lateral-esquerdo também deixou sua marca, com um golaço, perante o Ceará, na semana passada.

“O que foi para comemorar, a gente já comemorou. Nosso objetivo é o acesso e ser campeão da Série B. Acho que a gente tem que começar já dando o primeiro passo no primeiro jogo. Aproveitar a semana para trabalhar e corrigir algumas coisas para a gente ir com força total no primeiro jogo e buscar a vitória lá (em Manaus)”, enfatizou.

